Moeten de Rode Duivels vrezen voor afscheid van Rayane Bounida?

Rayane Bounida maakt geen deel uit van de selectie van de Rode Duivels voor de interlandbreak van oktober. Een puur sportieve keuze, volgens Gill Swerts, die niet wilde ingaan op een mogelijk verandering van de sportnationaliteit van de speler van Ajax.

De race om bi-nationale spelers te rekruteren gaat overal ter wereld door. Terwijl sommigen snel hun selectiekeuze maken, tonen anderen zich meer twijfelachtig, zoals Matias Fernandez-Pardo, die lijkt van gedachten te veranderen en niet langer Spanje lijkt te kiezen.

In de leeftijdscategorieën is een van de meest besproken namen van de afgelopen jaren die van Rayane Bounida. Gepresenteerd als een groot talent, is hij altijd boven zijn niveau uitgestegen in België, zowel bij zijn club als bij het nationale team.

De 19-jarige speler van Ajax Amsterdam, zorgde de laatste dagen voor onzekerheid met een repost op zijn Instagram-account waarin hij het Marokkaanse U20-team feliciteerde - waarin ook de twee Anderlecht-spelers Ali Maamar en Anas Tajaouart te vinden zijn - met hun kwalificatie voor de achtste finales van het momenteel gespeelde wereldkampioenschap in Chili.

Rayane Bounida afwezig in de selectie van de Rode Duivels: een sportieve keuze volgens Gill Swerts

Bovendien werd Rayane Bounida niet geselecteerd door Gill Swerts voor de Jonge Duivels in oktober. Hij staat ook niet op de lijst van de U19. Een teken?

"Het is puur een sportieve keuze. Tijdens de vorige interlandperiode waren er een aantal jongens door blessures en lastminute-transferbeslommeringen niet bij. Die waren nu wel beschikbaar, waardoor de keuze om Bounida niet op te roepen puur te maken heeft met de profielen die we ter beschikking hadden en met de concurrentie op zijn positie. Dat hebben we ook zo aangegeven bij Rayane zelf", zegt Swerts volgens Het Nieuwsblad.

Over een mogelijke verandering van sportnationaliteit weet Swerts naar eigen zeggen niets. "Ik heb er alleszins nog niets van gehoord. Ook omdat het zaken zijn waar ik niet te veel bij wil stilstaan."