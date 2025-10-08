Gewezen Buffalo twijfelt plots: komen de Rode Duivels dan toch nog in aanmerking?

Na aangekondigd te hebben dat hij Spanje wil vertegenwoordigen, zou Matias Fernandez-Pardo op zijn stappen kunnen terugkeren. Hij zou een oproep voor het Spaanse beloftenelftal hebben geweigerd, waarbij hij uitlegde dat hij tijd nodig had om te beslissen welke selectie hij wil vertegenwoordigen.

In februari van dit jaar werd aangekondigd dat Matias Fernandez-Pardo, geboren in Brussel uit een Spaanse vader en een Italiaanse moeder, België de rug zou toekeren om voor Spanje te kiezen, ondanks dat hij het shirt van de Rode Duivels heeft gedragen van de U15 tot de U19.

"Toen ik een kind was, keek ik altijd naar de wedstrijden van Spanje. Mijn hart is altijd bij Spanje. Daar bestaat geen twijfel over. Als ze me willen, is er geen twijfel", verklaarde hij nog in december 2024.

Matias Fernandez-Pardo van gedachten gewijzigd over zijn nationaliteitskeuze?

Sindsdien heeft de aanvaller van Lille OSC nog nooit het shirt van La Roja gedragen. Hij werd drie keer geselecteerd, onder andere voor het EK U21, maar moest afzeggen vanwege een blessure. Voor het WK U20 stond Fernandez-Pardo op een Spaanse lijst, maar is hij uiteindelijk nooit bij de selectie gekomen. Sindsdien zijn er twijfels gerezen in Spanje over zijn 'sportnationaliteit'.

Een situatie waar Thomas Meunier van heeft geprobeerd te profiteren. Nu het bekende videospel FC26 recent is uitgebracht, merkte de rechtsback van de Rode Duivels op dat de kaart van Matias Fernandez-Pardo wel de Belgische vlag toonde. "Hij is Belg, verdomme", schreef hij op zijn Instagram-account.

Iedereen lijkt nu te twijfelen aan de keuze van de 20-jarige speler... tot op het punt dat hij zelf tegenstrijdig wordt. Volgens informatie van de Spaanse krant AS is Fernandez-Pardo opnieuw geselecteerd voor de Spaanse beloften, maar heeft hij geweigerd en aangegeven dat hij tijd nodig heeft om te beslissen welk team hij wil vertegenwoordigen. Een belangrijke koerswijziging in dit proces lijkt dus zeer goed mogelijk.