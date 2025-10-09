10 overwinningen op rij, maar Vincent Kompany voelt de bui al hangen: "Dat zal gebeuren"

Vincent Kompany beleeft een geweldige seizoensstart met Bayern. Tien wedstrijden en tien overwinningen om het seizoen te beginnen, een record voor een club in de vijf grote Europese competities. Hij sprak over deze prachtige reeks na de overwinning van zijn team tegen Frankfurt.

"Nee, ik probeer me niet teveel te focussen op de laatste tien wedstrijden. Ik wil niet verder vooruitkijken dan de volgende wedstrijd", benadrukte hij tijdens de persconferentie.

Hij legt uit wat voor hem het belangrijkste is. "Zelfs als je één of twee wedstrijden verliest — want dat zal gebeuren —, moet je altijd het gevoel hebben dat je de volgende tien nog steeds kunt winnen."

Een goed voorteken voor de toekomst. "We hebben vorig seizoen iets vergelijkbaars gedaan, maar wat we nu bereiken bewijst dat als we geconcentreerd blijven en op deze weg doorgaan, het in de toekomst nogmaals kan gebeuren."

Op weg naar een elfde overwinning?

Zullen de mannen van Vincent Kompany erin slagen om een elfde overwinning op rij in alle competities te behalen? Het zal in ieder geval geen gemakkelijke opdracht worden, aangezien de volgende wedstrijd van de Duitse club tegen haar rivaal Borussia Dortmund is, op 18 oktober.





Daarna volgt een wedstrijd tegen Club Brugge in de Champions League op woensdag 22 oktober. Dankzij de interlandbreak zal Kompany voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op deze twee wedstrijden.