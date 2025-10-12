Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye

Geen voetbal in de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League dit weekend door de interlands van onder meer de Rode Duivels. In het amateurvoetbal werd echter wel gewoon gespeeld. Met daarbij ook een aantal toppers.

In de eerste nationale van het vrouwenvoetbal nam Lyra-Lierse het in een topper op tegen Sporting Hasselt. de Antwerpenaren haalden het van de Limburgers met 2-0, waardoor Hasselt meteen zijn leidersplaats kwijt is in de stand.

Spanning in eerste Amateurklasse stijgt

Thes Sport heeft de leiding overgenomen met 15 op 21, door een 1-0 overwinning in eigen huis tegen Merelbeke. Hasselt en Lyra-Lierse staan nu op de tweede plaats op twee punten, net als Zelzate - dat verloor van Roeselare - en Hoogstraten.

"Rond 22 uur – kort na het laatste fluitsignaal – merkten onze ploegen dat er spanning ontstond tussen aanhangers van beide clubs”, geeft Karen Vervoort, woordvoerster van de politie van Lier, aan in Het Laatste Nieuws.

Gevecht tussen supporters Lyra-Lierse en Sporting Hasselt vermeden

"Het leek even op een confrontatie uit te draaien, maar dankzij de kordate tussenkomst van de aanwezige stewards en onze interventieploegen kon de situatie snel onder controle worden gebracht."

Zo'n honderd mensen van beide supportersgroepen waren betrokken, maar het kwam uiteindelijk gelukkig niet tot een gevecht. In het stadion waren er geen ongeregeldheden te merken.