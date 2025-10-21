Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters
Foto: © photonews

Lommel SK kon zaterdagavond geen vierde uitoverwinning op rij boeken. In de toegevoegde tijd kwam RSCA Futures langszij, waardoor de wedstrijd eindigde op 2-2. Centrale verdediger Dries Wouters gaf na afloop een nuchtere analyse van het resultaat.

Wouters: “We verdienden misschien ook niet te winnen”

Lommel begon sterk, maar kon het niveau niet vasthouden. In de slotminuut viel de gelijkmaker, tot frustratie van de spelers. “Wat je over jezelf afroept, krijg je gepresenteerd”, stelt Wouters in Het Belang van Limburg.

Hij wijst op het gebrek aan druk op de bal in de laatste twintig minuten. “Ik had op de achterlijn ook al eens een bal gered. Het kon natuurlijk niet goed blijven gaan en dan valt natuurlijk die bal eens gelukkig voor hen.”

Volgens Wouters was het spel van Lommel onvoldoende om aanspraak te maken op de volle buit. “Op de eerste twintig minuten na, speelden we niet onze beste wedstrijd en verdienden we misschien ook niet te winnen.” De verdediger erkent dat de ploeg het initiatief uit handen gaf en RSCA Futures te veel ruimte liet.

Tactische keuzes en komende uitdagingen

RSCA Futures-coach Jelle Coen had volgens Wouters wel een doordacht plan. “Als Jelle tegen ons speelt, heeft hij een goed tactisch plan klaar en uiteindelijk zie je dat dat in de tweede helft loont.” De energie en techniek van de tegenstander maakten het verschil in de slotfase.

Lommel laat zo opnieuw punten liggen in de strijd om de topplaatsen. De komende weken treft de ploeg achtereenvolgens Beerschot, Lierse K. en SK Beveren. “Als je één minuut voor het einde op voorsprong staat, moet je het over de streep kunnen trekken”, besluit Wouters.

Lommel SK
RSCA Futures
Dries Wouters

