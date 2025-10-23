CEO Beveren kristalhelder over promotie-ambities na sterke reeks met 28 op 30

SK Beveren is met 28 op 30 prima aan het seizoen begonnen. En dus mag er stilaan gedroomd worden van een prachtig seizoen. De top-2 in de competitie gaat namelijk rechtstreeks naar de Jupiler Pro League.

Tegen Beerschot werd voor de eerste keer puntenverlies geleden, maar met 28 op 30 blijft Beveren op kop in het klassement. Het nummer vier staat bijvoorbeeld al op negen punten.

Ongeziene start van SK Beveren

CEO Bart Foubert van SK Beveren is duidelijk bij TV Oost: "Onze start is ongezien en we moeten daar heel trots op zijn. Het is een goed teken dat de spelers ontgoocheld waren na het eerste puntenverlies."

"Het is een teken dat er meer in zat en dat er honger is om elke wedstrijd te proberen winnen. Het is een straffe reeks, dus laat ons niet over een ontgoocheling spreken na 28 op 30."

Veel te vroeg om te spreken over 1A

De CEO van SK Beveren hoopt op het beste, maar wil zeker niet hoog van de toren gaan blazen. "Veel ploegen vinden het vervelend om op de Freethiel te komen spelen door de sfeer, dat heeft ook een sportieve impact."

"We gaan wedstrijd per wedstrijd bekijken. We zijn blij waar we staan, maar uitspraken doen over onze ambitie. We zitten midden in een zware reeks. 1A ga je niet uit mijn mond horen komen. Het is oprecht veel te vroeg om daarover te praten."