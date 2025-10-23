Conte reageert met wel heel klare taal op uitlatingen van Noa Lang na blamage tegen PSV

Na de zware nederlaag van Napoli tegen PSV in de Champions League heeft trainer Antonio Conte gereageerd op de uitlatingen van Noa Lang. De Italiaanse coach liet enkele duidelijke signalen na richting zijn speler.

Focus op teamdiscipline volgens Conte

Conte, die in 1996 als speler de Champions League won met Juventus, was niet te spreken over de collectieve prestatie in Eindhoven. De trainer wilde weinig kwijt over individuele uitspraken. “We moeten aan het team denken en niet aan één speler. Anders moet ik over iedere speler wat zeggen”, stelt hij in de Telegraaf.

De reactie volgde op mediaberichten waarin Noa Lang zich kritisch had uitgelaten over zijn beperkte speelminuten. Conte ging daar niet rechtstreeks op in, maar benadrukte wel zijn gezag binnen de ploeg.

Hij gaf dan ook een heel sterk signaal aan Lang. “Ik herhaal: hij moet werken en als ik bepaal dat hij erin komt, dan doe ik dat. Anders moet hij op de bank blijven zitten”, klinkt het nog.

Geen ruimte voor discussie over keuzes

De uitspraken van Conte maken duidelijk dat hij geen publieke discussie duldt over zijn beslissingen. De nederlaag tegen PSV, waarin Napoli geen vuist kon maken, lijkt de frustratie binnen de ploeg te hebben vergroot.

Toch blijft de trainer vasthouden aan zijn principes en teamstructuur. Lang kwam in de wedstrijd tegen PSV in de tweede helft in actie. De Nederlander lijkt voorlopig genoegen te moeten nemen met een rol als invaller en dat zint hem natuurlijk niet.