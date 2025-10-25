Met Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) als grote held: Sunderland voor stunt van formaat tegen Chelsea

Promovendus Sunderland blijft verbazen in de Premier League. De club ging op bezoek bij Chelsea en leek op weg naar een gelijkspel, maar in de absolute slotfase zorgde een ex-speler van Club Brugge voor een spectaculaire ontknoping op Stamford Bridge.

In de Premier League is Sunderland de verrassing van het seizoensbegin. De promovendus draait mee bovenaan het klassement en blijft indruk maken, week na week. Dat was nu niet anders.

Sunderland ging zaterdagnamiddag op bezoek bij Chelsea, dat flitsend aan de partij begon. Na vier minuten spelen was het al prijs: Alejandro Garnacho zette The Blues op voorsprong.

Heel lang bleef die voorsprong wel niet op het scorebord staan, want na 22 minuten spelen sloeg Wilson Isidor toe. Hij maakte er 1-1 van waardoor Sunderland weer helemaal in de wedstrijd zat. Chelsea bleef de wedstrijd wel controleren.

Chemsdine Talbi kroont zich tot de held van de namiddag op Stamford Bridge

The Blues, waar Romeo Lavia trouwens 90 minuten lang op de bank bleef zitten, hadden 69% balbezit en acht schoten op doel. Dubbel zoveel als hun tegenstander, maar statistieken zeggen in het voetbal lang niet alles.

Sunderland hield goed stand en in de blessuretijd kon uitgerekend Chemsdine Talbi het verschil maken. Op aangeven van Brobbey kon Talbi in minuut 93 zijn eerste doelpunt in de Premier League maken. Meteen eentje van goudwaarde.

Sunderland zorgde op deze manier voor een stunt van formaat. Na negen gespeelde wedstrijden staat de club (voorlopig) op de tweede plaats in de Premier League, en daar heeft de voormalige Club Brugge-speler dus een groot aandeel in.