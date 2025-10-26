Blessure Kevin De Bruyne zorgt voor onrust: topkinesist Lieven Maesschalk zegt hoe het zit

Blessure Kevin De Bruyne zorgt voor onrust: topkinesist Lieven Maesschalk zegt hoe het zit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Topkinesist Lieven Maesschalk ziet geen reden tot paniek na de blessure van Kevin De Bruyne tegen Inter. De scan volgt pas maandag, en volgens Maesschalk kan het alle kanten uit.

Kevin De Bruyne liep zaterdag een blessure op tegen Inter Milan. Het zag er echt niet goed uit, maar topkinesist Lieven Maesschalk ziet het niet zo somber in. Volgens hem is er geen reden tot paniek.

Hij wisselde berichten uit met KDB na zijn blessure. Daaruit bleek dat de scan pas maandag wordt genomen. Het kan volgens Maesschalk dus alle kanten uit, paniek is overbodig want zonder een MRI-scan kan er nog niets gezegd worden.

Het oogt vooral eng omdat De Bruyne in het verleden al eens zwaar geblesseerd raakte aan dezelfde hamstring. "Toen ging het om een hele zware blessure, waardoor een operatie nodig was", zegt Maesschalk bij Het Laatste Nieuws. "Maar dat wil niet zeggen dat deze nieuwe blessure zich rond dat litteken situeert."

Paniek is overbodig omtrent de blessure van Kevin De Bruyne

"We zien nu eenmaal veel hamstringproblemen in het voetbal. Het is een explosieve sport met veel intensiteit waarbij vermoeidheid een rol speelt. Kevin is een professional die preventief zo’n blessures probeert te vermijden."

Over de mentale impact moeten we ons zeker geen zorgen maken, want De Bruyne heeft nog zin genoeg om te voetballen. Volgens Maesschalk zal hij goed met zijn kwestuur kunnen omgaan. 

"Hij is zeer professioneel, zeer gefocust. Hij zal er alles aan doen om zo snel mogelijk zo goed mogelijk terug te kunnen keren. Zo zit hij in elkaar: een winnaar en perfectionist. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij terugkomt. Ik ben positief ingesteld. Het WK bijvoorbeeld is nog ver af. Uiteindelijk moet hij pas fit zijn op de momenten die ertoe doen. Laten we nu vooral rustig afwachten."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Inter Milaan
Napoli
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Een patroon dat niemand kan uitleggen: De Bruyne en zijn vreemde geschiedenis met Inter

Een patroon dat niemand kan uitleggen: De Bruyne en zijn vreemde geschiedenis met Inter

13:30
🎥 Gebaren, scheldwoorden en provocaties: Conte en Lautaro Martinez zorgen voor opvallende momenten

🎥 Gebaren, scheldwoorden en provocaties: Conte en Lautaro Martinez zorgen voor opvallende momenten

15:00
Jonas De Roeck gooit alles op tafel bij Club NXT en ontkent in alle talen wat iedereen van hem denkt

Jonas De Roeck gooit alles op tafel bij Club NXT en ontkent in alle talen wat iedereen van hem denkt

19:00
Het zou wel eens heel erg kunnen zijn voor Kevin De Bruyne (en dat had niet gehoeven)

Het zou wel eens heel erg kunnen zijn voor Kevin De Bruyne (en dat had niet gehoeven)

08:20
5
LIVE: Genk heeft er geen zin in en komt meteen op achterstand tegen La Louvière! Live

LIVE: Genk heeft er geen zin in en komt meteen op achterstand tegen La Louvière!

18:42
LIVE: Drie nieuwe namen aan de aftrap bij Union terwijl Vrancken vertrouwen heeft in zijn basiself Live

LIVE: Drie nieuwe namen aan de aftrap bij Union terwijl Vrancken vertrouwen heeft in zijn basiself

18:30
Beerschot blijft indruk maken na knappe comeback, RSCA Futures kunnen alweer niet winnen

Beerschot blijft indruk maken na knappe comeback, RSCA Futures kunnen alweer niet winnen

18:30
1
Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp Reactie

Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp

18:20
1
🎥 Real wint waanzinnige Clasico tegen Barcelona: drie afgekeurde doelpunten en tal van discutabele fases

🎥 Real wint waanzinnige Clasico tegen Barcelona: drie afgekeurde doelpunten en tal van discutabele fases

18:22
Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig" Reactie

Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig"

18:05
5
Cercle Brugge en Zulte Waregem serveren match met twee gezichten

Cercle Brugge en Zulte Waregem serveren match met twee gezichten

17:57
Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure

Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure

19:17
3
Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

18:00
Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu

Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu

10:00
8
Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest Reactie

Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest

16:51
6
Mika Godts met ware knalprestatie: jonge Belg redt Ajax in zeven waanzinnige minuten

Mika Godts met ware knalprestatie: jonge Belg redt Ajax in zeven waanzinnige minuten

16:35
1
Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

16:00
2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit

2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit

15:24
Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld

Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld

15:24
1
Dreigt zwart scherm voor abonnees? DAZN krijgt boete opgelegd: "Ze laten de voetbalsupporter in de steek"

Dreigt zwart scherm voor abonnees? DAZN krijgt boete opgelegd: "Ze laten de voetbalsupporter in de steek"

14:30
De Rouches zijn gewaarschuwd: SK Beveren-coach Marink Reedijk heeft duidelijke boodschap voor Standard

De Rouches zijn gewaarschuwd: SK Beveren-coach Marink Reedijk heeft duidelijke boodschap voor Standard

14:00
2
Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match"

Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match"

13:00
2
Anderlecht heeft een serieus offensief probleem: dramatische cijfers tonen waarom

Anderlecht heeft een serieus offensief probleem: dramatische cijfers tonen waarom

12:30
2
Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid"

Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid"

11:45
2
Felice Mazzu komt duidelijk niet alleen naar Leuven: deze man gaf na zes dagen al zijn ontslag

Felice Mazzu komt duidelijk niet alleen naar Leuven: deze man gaf na zes dagen al zijn ontslag

12:00
1
Cristiano Ronaldo is er bijna: legendarische en ongrijpbaar gewaande kaap is in zicht

Cristiano Ronaldo is er bijna: legendarische en ongrijpbaar gewaande kaap is in zicht

11:30
8
Engelse media gaan los na vierde nederlaag op rij voor Liverpool: "Crisis!"

Engelse media gaan los na vierde nederlaag op rij voor Liverpool: "Crisis!"

11:00
2
Zorgt groeibriljant Karetsas straks voor wrijving in Genkse kleedkamer?

Zorgt groeibriljant Karetsas straks voor wrijving in Genkse kleedkamer?

10:14
Marlon Fossey zeer duidelijk na de nederlaag van Standard: "Als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen" Interview

Marlon Fossey zeer duidelijk na de nederlaag van Standard: "Als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen"

10:30
3
LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?

LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?

10:04
Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben" Reactie

Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben"

09:45
2
Real Madrid-spelers bijzonder boos: Lamine Yamal werpt voor El Clasico nog meer olie op het vuur

Real Madrid-spelers bijzonder boos: Lamine Yamal werpt voor El Clasico nog meer olie op het vuur

09:30
3
Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden

Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden

09:00
3
Na Loïs Openda kan nog een andere Rode Duivel naar Juventus

Na Loïs Openda kan nog een andere Rode Duivel naar Juventus

08:40
🎥 Dankzij 'topschutter' Ewoud Pletinckx is het nu al 'Mazzu-time' bij Leuven: "Als hij de coach wordt, dan..." Reactie

🎥 Dankzij 'topschutter' Ewoud Pletinckx is het nu al 'Mazzu-time' bij Leuven: "Als hij de coach wordt, dan..."

08:00
Bayern München komt met statement na grote chaos

Bayern München komt met statement na grote chaos

07:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 8
AC Milan AC Milan 2-2 Pisa Pisa
Udinese Udinese 3-2 Lecce Lecce
Parma Parma 0-0 Como Como
Napoli Napoli 3-1 Inter Milaan Inter Milaan
Cremonese Cremonese 1-1 Atalanta Atalanta
Torino Torino 2-1 Genoa Genoa
Hellas Verona Hellas Verona 2-2 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 0-1 AS Roma AS Roma
Fiorentina Fiorentina 0-1 Bologna Bologna
Lazio Lazio 20:45 Juventus Juventus

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben" depanneman depanneman over Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp Soloria Soloria over Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind het geweldig als ze me uitflutien" DaBoyDa DaBoyDa over Beerschot blijft indruk maken na knappe comeback, RSCA Futures kunnen alweer niet winnen Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over KRC Genk - La Louvière: 0-1 Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Antwerp - Club Brugge: 0-1 Pé_1 Pé_1 over Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest King of Highbury King of Highbury over Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden King of Highbury King of Highbury over Engelse media gaan los na vierde nederlaag op rij voor Liverpool: "Crisis!" Heinz07 Heinz07 over De Rouches zijn gewaarschuwd: SK Beveren-coach Marink Reedijk heeft duidelijke boodschap voor Standard Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved