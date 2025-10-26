Blessure Kevin De Bruyne zorgt voor onrust: topkinesist Lieven Maesschalk zegt hoe het zit

Topkinesist Lieven Maesschalk ziet geen reden tot paniek na de blessure van Kevin De Bruyne tegen Inter. De scan volgt pas maandag, en volgens Maesschalk kan het alle kanten uit.

Kevin De Bruyne liep zaterdag een blessure op tegen Inter Milan. Het zag er echt niet goed uit, maar topkinesist Lieven Maesschalk ziet het niet zo somber in. Volgens hem is er geen reden tot paniek.

Hij wisselde berichten uit met KDB na zijn blessure. Daaruit bleek dat de scan pas maandag wordt genomen. Het kan volgens Maesschalk dus alle kanten uit, paniek is overbodig want zonder een MRI-scan kan er nog niets gezegd worden.

Het oogt vooral eng omdat De Bruyne in het verleden al eens zwaar geblesseerd raakte aan dezelfde hamstring. "Toen ging het om een hele zware blessure, waardoor een operatie nodig was", zegt Maesschalk bij Het Laatste Nieuws. "Maar dat wil niet zeggen dat deze nieuwe blessure zich rond dat litteken situeert."

Paniek is overbodig omtrent de blessure van Kevin De Bruyne

"We zien nu eenmaal veel hamstringproblemen in het voetbal. Het is een explosieve sport met veel intensiteit waarbij vermoeidheid een rol speelt. Kevin is een professional die preventief zo’n blessures probeert te vermijden."





Over de mentale impact moeten we ons zeker geen zorgen maken, want De Bruyne heeft nog zin genoeg om te voetballen. Volgens Maesschalk zal hij goed met zijn kwestuur kunnen omgaan.

"Hij is zeer professioneel, zeer gefocust. Hij zal er alles aan doen om zo snel mogelijk zo goed mogelijk terug te kunnen keren. Zo zit hij in elkaar: een winnaar en perfectionist. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij terugkomt. Ik ben positief ingesteld. Het WK bijvoorbeeld is nog ver af. Uiteindelijk moet hij pas fit zijn op de momenten die ertoe doen. Laten we nu vooral rustig afwachten."