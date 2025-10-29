Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar

Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar
Foto: © photonews

Stefano Okaka heeft behoorlijk rondgereisd na zijn tijd bij Anderlecht. Maar het einde van zijn carrière verloopt vrij moeizaam. Nu heeft hij wel nog eens kunnen scoren en dat deed hem veel deugd.

IJverig, zeer sterk in de duels, technisch vaardig en goed voor een seizoen met 17 doelpunten: Stefano Okaka had niet veel tijd nodig om bij Anderlecht indruk te maken. Zijn goede prestaties in het Lotto Park leverden hem een transfer van zes miljoen euro naar Watford op.

Vervolgens zagen we hem bij Udinese en Istanbul Basaksehir. Maar na het einde van zijn avontuur in Turkije? Niets meer. Okaka bleef zo twee jaar zonder club. Deze zomer wist hij uiteindelijk opnieuw aan de slag te gaan bij Ravenna, in de Italiaanse Serie C.

Voor het eerst sinds maart 2023 opnieuw doelpuntenmaker

Na een lange periode zonder club ontbreekt het de voormalige Italiaanse international aan ritme en heeft hij dit seizoen nog geen enkele wedstrijd kunnen starten. Maar dit weekend beleefde hij een prachtig moment door het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Pianese te maken kort na zijn invalbeurt. Een bevrijding: "Ik heb er nooit aan gedacht om te stoppen tijdens deze twee jaar, maar het heeft me wel in staat gesteld om mijn familie vaker te zien", legt hij uit aan La Gazzetta dello Sport.

De voormalige speler van Anderlecht is blij dat hij weer deel uitmaakt van een kleedkamer: "Toen mijn broer mij vertelde over het project bij Ravenna, werkte ik in het buitenland aan mijn conditie. Na een gesprek met de voorzitter en de sportief directeur besloten we samen dit avontuur aan te gaan om ons niveau terug te vinden. Ik moet zeggen dat het behoorlijk goed heeft gewerkt."

Hij vergeet zijn tijd in de Pro League niet: "Mijn tijd bij Anderlecht, Watford en Basaksehir heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de speler die ik nu ben. Met terugwerkende kracht realiseer ik me hoe gelukkig ik was om zulke mooie shirts te dragen, en daar ben ik trots op."

