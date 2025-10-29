Filip Joos laat er eind oktober weinig twijfel over bestaan: "Ze worden kampioen"

In de Premier League zijn we nog maar negen speeldagen ver. Toch is het voor Filip Joos nu al duidelijk: Arsenal gaat dit seizoen wel degelijk een keertje kampioen spelen. De andere favorieten laten het afweten en The Gunners doen het wél goed.

Na negen speeldagen in de Premier League heeft Arsenal 22 op 27 te strikken. Daarmee hebben ze vier punten meer dan eerste achtervolger Bournemouth.

Arsenal laat mooie dingen zien

Een mooie bonus, net als die op ploegen als Tottenham (5 punten), Manchester City (6 punten) en Liverpool (7 punten). Wordt dit dan eindelijk eens het seizoen voor Arsenal?

Verdedigend doen The Gunners het prima met amper drie tegendoelpunten in negen wedstrijden en ook aanvallend loopt het zeker niet slecht voor Arsenal. Op die manier lijkt het door de mindere prestaties van Manchester City en Liverpool misschien wel eens het seizoen voor Arsenal.

Arsenal wordt kampioen volgens Filip Joos

"Arsenal wordt kampioen dit seizoen", is Filip Joos formeel in 90 Minutes. "Arsenal kampioen, eind oktober of niet. Ze hebben de regelmaat, de moordenaars achterin die ze ook al hadden."

"En ze staan nu ook voor. Ze hebben een spits die het al bonkend kan doen. Dat heb je nodig. Het is goed dat ze eens de haas zijn. Je weet natuurlijk nooit, maar ze zijn heel goed bezig. En ze kunnen ook vreselijk saai zijn."