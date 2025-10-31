Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter
Foto: © Photonews

Een van de matchen uit het amateurvoetbal gaat dit weekend samen met een opvallend eerbetoon. RC Mechelen zal een overleden supporter herdenken.

Dat meldt de club uit Tweede Afdeling B op de officiële website. De thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen Jong STVV zal voorafgegaan worden door een herdenkingsmoment voor André "Dréke" Verhaege. De man is op woensdag 15 oktober op 95-jarige leeftijd gestorven. RC Mechelen schetst het leven van deze bijzondere supporter.

André werd tijdens zijn legerdienst gekazerneerd in Mechelen en woonde ook achter de kazerne, waar KV speelde. Dan zou je uiteraard verwachten dat hij naar Malinwa zou gaan kijken. Het tegendeel werd waar: André werd levenslang Racing-supporter. Meer dan zestig jaar zou hij trouw aanwezig zijn bij wedstrijden van stamnummer 24.

Supportersclub herdenkt ere-voorzitter

In de loop van die vele jaren is Verhaege eerst ook voorzitter en later ere-voorzitter geworden van supportersclub Adegem. Het is diezelfde supportersclub die zaterdag de wedstrijdbal financiert en een delegatie zal afvaardigen om hulde te brengen aan het leven van André Verhaege voor aanvang van de wedstrijd tegen Jong STVV.

"Een groot Racing-supporter is op 15 oktober van ons heengegaan en met de sponsoring van de matchbal zaterdagavond tegen Jong STVV wil supportersclub Adegem Dréke Verhaege met gepaste eer herdenken", zo wordt het op de Racing-site verwoord. Linda, de dochter van "Dréke", en haar kleinzoon zullen samen de aftrap geven.

Einde eerste periode in zicht

Op sportief vlak wordt met deze wedstrijd in het Oscar Vankesbeeckstadion een punt gezet achter de eerste periode. RC Mechelen is momenteel zevende in Tweede Afdeling B met 14 punten. Jong STVV heeft de helft van dat aantal punten. 

Volg RC Mechelen - Sint-Truiden live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (01/11).

