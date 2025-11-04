Aanvoerder KVK in de kleedkamer laten tijdens de rust? Michiel Jonckheere legt het uit

KV Kortrijk boekte een belangrijke uitzege op het veld van Beerschot. De ploeg van Michiel Jonckheere won met 1-2 en bezorgde de Antwerpenaren hun eerste nederlaag van het seizoen. De trainer ging na afloop in op het wedstrijdverloop en een opvallende beslissing tijdens de rust.

Verdedigend sterk en efficiënt in de afwerking

Kortrijk kwam vroeg op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Jonckheere stelde dat de partij hem deed denken aan de manier waarop Beveren eerder bij KVK kwam winnen. “We klommen snel op voorsprong en gaven daarna bijzonder weinig weg”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. Volgens de coach kon hij zich geen uitgespeelde kansen van Beerschot herinneren.

Hoewel de thuisploeg druk zette, bleef Kortrijk defensief overeind. Jonckheere benadrukte dat zijn team het eigen strafschopgebied goed verdedigde. Hij sprak van een volwassen prestatie, waarbij de organisatie en discipline centraal stonden. De doelpunten van Rudy Kohon en Manuel Osifo bleken voldoende voor de drie punten.

Door de overwinning loopt Kortrijk vier punten uit op Beerschot. Jonckheere noemt dat een belangrijke stap in het klassement. “Samen met Beveren zijn we de winnaar van het weekend”, stelt hij. Hij onderstreept dat een zege tegen een rechtstreekse concurrent extra waarde heeft voor het verdere verloop van het seizoen.

Wissel van Dejaegere ingegeven door risico’s

Aanvoerder Brecht Dejaegere bleef na de rust in de kleedkamer. Jonckheere lichtte die keuze toe. De middenvelder had al een gele kaart op zak en het veld lag er glad bij. “Het risico op een rood karton was groot”, zegt hij. De coach wilde geen onnodig risico nemen in een wedstrijd waarin de marge klein was.

Daarnaast kampte Dejaegere met lichte hinder aan de bilspier. Volgens Jonckheere begreep de speler de beslissing en toonde hij zich ook vanaf de zijlijn betrokken. “Ook vanop de bank stuwde hij zijn ploegmaats vooruit”, klinkt het.