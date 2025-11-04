Aanvoerder KVK in de kleedkamer laten tijdens de rust? Michiel Jonckheere legt het uit

Aanvoerder KVK in de kleedkamer laten tijdens de rust? Michiel Jonckheere legt het uit
Foto: © photonews
Word fan van KV Kortrijk! 533

KV Kortrijk boekte een belangrijke uitzege op het veld van Beerschot. De ploeg van Michiel Jonckheere won met 1-2 en bezorgde de Antwerpenaren hun eerste nederlaag van het seizoen. De trainer ging na afloop in op het wedstrijdverloop en een opvallende beslissing tijdens de rust.

Verdedigend sterk en efficiënt in de afwerking

Kortrijk kwam vroeg op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Jonckheere stelde dat de partij hem deed denken aan de manier waarop Beveren eerder bij KVK kwam winnen. “We klommen snel op voorsprong en gaven daarna bijzonder weinig weg”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. Volgens de coach kon hij zich geen uitgespeelde kansen van Beerschot herinneren.

Hoewel de thuisploeg druk zette, bleef Kortrijk defensief overeind. Jonckheere benadrukte dat zijn team het eigen strafschopgebied goed verdedigde. Hij sprak van een volwassen prestatie, waarbij de organisatie en discipline centraal stonden. De doelpunten van Rudy Kohon en Manuel Osifo bleken voldoende voor de drie punten.

Door de overwinning loopt Kortrijk vier punten uit op Beerschot. Jonckheere noemt dat een belangrijke stap in het klassement. “Samen met Beveren zijn we de winnaar van het weekend”, stelt hij. Hij onderstreept dat een zege tegen een rechtstreekse concurrent extra waarde heeft voor het verdere verloop van het seizoen.

Wissel van Dejaegere ingegeven door risico’s

Aanvoerder Brecht Dejaegere bleef na de rust in de kleedkamer. Jonckheere lichtte die keuze toe. De middenvelder had al een gele kaart op zak en het veld lag er glad bij. “Het risico op een rood karton was groot”, zegt hij. De coach wilde geen onnodig risico nemen in een wedstrijd waarin de marge klein was.

Daarnaast kampte Dejaegere met lichte hinder aan de bilspier. Volgens Jonckheere begreep de speler de beslissing en toonde hij zich ook vanaf de zijlijn betrokken. “Ook vanop de bank stuwde hij zijn ploegmaats vooruit”, klinkt het.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
Michiel Jonckheere
Brecht Dejaegere

Meer nieuws

📷 'Geen goed nieuws voor Club Brugge: Toptarget is geen eerste keuze meer'

📷 'Geen goed nieuws voor Club Brugge: Toptarget is geen eerste keuze meer'

19:40
Filip Joos neemt het op voor JPL-coach: "Zou jammer zijn als hij daardoor problemen krijgt"

Filip Joos neemt het op voor JPL-coach: "Zou jammer zijn als hij daardoor problemen krijgt"

19:30
Hasi krijgt een klein beetje gelijk: "Extra pijnlijk voor hem"

Hasi krijgt een klein beetje gelijk: "Extra pijnlijk voor hem"

19:20
📷 Patro Eisden komt met fors statement na afgekeurd doelpunt tegen RSCA Futures

📷 Patro Eisden komt met fors statement na afgekeurd doelpunt tegen RSCA Futures

19:00
Waarom al die kritiek? Anderlecht-vedette blijft de belangrijkste pion op het veld en bewijst dat ook Analyse

Waarom al die kritiek? Anderlecht-vedette blijft de belangrijkste pion op het veld en bewijst dat ook

18:40
1
Maar één aan de aftrap tegen Napoli: Rode Duivel laat zich klaar en duidelijk uit over De Bruyne en Lukaku

Maar één aan de aftrap tegen Napoli: Rode Duivel laat zich klaar en duidelijk uit over De Bruyne en Lukaku

18:20
Bayern München blijft op recordjacht: Vincent Kompany houdt zich niet in over clash met PSG

Bayern München blijft op recordjacht: Vincent Kompany houdt zich niet in over clash met PSG

17:40
1
Patrick Goots kan er niet mee lachen en heeft duidelijke boodschap voor fans van Westerlo

Patrick Goots kan er niet mee lachen en heeft duidelijke boodschap voor fans van Westerlo

17:20
2
Geen precedent scheppen: dit is de frappante verdediging van KAA Gent tegen schorsing van Max Dean

Geen precedent scheppen: dit is de frappante verdediging van KAA Gent tegen schorsing van Max Dean

17:00
10
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Still - Hayen - Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Still - Hayen - Slot

16:00
De droom van profvoetbal? Club van Kerkhofs en Verheye grijpt de macht in Eerste Amateurklasse

De droom van profvoetbal? Club van Kerkhofs en Verheye grijpt de macht in Eerste Amateurklasse

16:45
Kevin Mac Allister spreekt zich uit over zijn eigen toekomst bij Union SG

Kevin Mac Allister spreekt zich uit over zijn eigen toekomst bij Union SG

16:30
📷 'Genk en Union krijgen er nog concurrentie bij voor nieuwe aanvaller'

📷 'Genk en Union krijgen er nog concurrentie bij voor nieuwe aanvaller'

16:00
"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

15:30
2
Enkele dagen later al een nieuwe job? Analist zegt welke club Will Still moet aantrekken

Enkele dagen later al een nieuwe job? Analist zegt welke club Will Still moet aantrekken

15:00
De laatste keer dat Barcelona in Jan Breydel speelde, werd er voetbalgeschiedenis geschreven

De laatste keer dat Barcelona in Jan Breydel speelde, werd er voetbalgeschiedenis geschreven

14:40
Karetsas stelt Genk-fans gerust: "Ik was het even kwijt, maar heb het teruggevonden"

Karetsas stelt Genk-fans gerust: "Ik was het even kwijt, maar heb het teruggevonden"

14:20
3
RIP! Amper 44-jarige trainer bezwijkt aan hartaanval tijdens wedstrijd

RIP! Amper 44-jarige trainer bezwijkt aan hartaanval tijdens wedstrijd

14:00
Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp

Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp

13:45
11
LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

13:15
Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

13:30
2
Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

13:00
Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

12:40
'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

12:30
2
Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

12:20
📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

12:00
1
RIP! Ex-Rode Duivel, ex-speler van onder andere Anderlecht, overleden

RIP! Ex-Rode Duivel, ex-speler van onder andere Anderlecht, overleden

11:20
Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

11:39
Actie van Ilaimaharitra na Waalse derby zindert na, analist heeft er duidelijke mening over

Actie van Ilaimaharitra na Waalse derby zindert na, analist heeft er duidelijke mening over

11:00
DONE DEAL: JPL-club stunt met komst van Alireza (ex-Feyenoord en Brighton)

DONE DEAL: JPL-club stunt met komst van Alireza (ex-Feyenoord en Brighton)

10:50
Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel"

Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel"

10:30
6
Vandaag duidelijkheid bij Antwerp? Triumviraat aan de top moet met veel rekening houden

Vandaag duidelijkheid bij Antwerp? Triumviraat aan de top moet met veel rekening houden

10:00
14
Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

09:30
15
KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken"

KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken"

08:40
52
Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

09:00
2
U17 blijven strijdvaardig na nederlaag in opener: "Onze voet naast Argentinië gezet"

U17 blijven strijdvaardig na nederlaag in opener: "Onze voet naast Argentinië gezet"

08:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 12
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-2 Francs Borains Francs Borains
Lierse SK Lierse SK 4-4 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-1 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-1 Luik FC Luik FC
SK Beveren SK Beveren 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-2 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-0 RSCA Futures RSCA Futures

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken" Bodino Antonio Bodino Antonio over Geen precedent scheppen: dit is de frappante verdediging van KAA Gent tegen schorsing van Max Dean ontleder ontleder ontleder ontleder over Patrick Goots kan er niet mee lachen en heeft duidelijke boodschap voor fans van Westerlo CringeMedia CringeMedia over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal" M.Suarez M.Suarez over Waarom al die kritiek? Anderlecht-vedette blijft de belangrijkste pion op het veld en bewijst dat ook Joe Joe over Atlético Madrid - Union SG: - M.Suarez M.Suarez over De toekomst van Anderlecht? Jongere 'broer van' verkozen tot beste speler van prestigieus toernooi Joris impe Joris impe over Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp Joris impe Joris impe over "Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord FC BRUGES FC BRUGES over Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved