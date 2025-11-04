De droom van profvoetbal? Club van Kerkhofs en Verheye grijpt de macht in Eerste Amateurklasse

De droom van profvoetbal? Club van Kerkhofs en Verheye grijpt de macht in Eerste Amateurklasse

Niet enkel in het profvoetbal wordt er dezer weken op hoog niveau gespeeld. Dat is ook zo in de lagere reeksen. We keken een keertje naar hoe het gaat in de Eerste Amateurklasse dit weekend. Sporting Hasselt heeft er de macht gegrepen.

Sporting Hasselt - Sportkring Roeselare 2-0

Sporting Hasselt was na negen speeldagen een van de drie leiders in de competitie, maar op speeldag 10 hebben ze de macht gegrepen. Tegen Roeselare werd alvast een nuttige en belangrijke overwinning geboekt.

Alain-Jerry Matoka Lufira Luebo opende op het uur de score voor de Limburgers, pas in minuut 94 was er de bevrijding via Tibe Vanhaeren. 

KVK Tienen - Thes Sport Tessenderlo 1-0

De twee andere ploegen die 19 punten hadden? Die verloren dit weekend punten. Zo kwam Lyra-Lierse niet verder dan een 0-0 gelijkspel op bezoek bij Belisia Bilzen, waardoor zij twee dure punten kwijt zijn in het klassement.

Thes Sport Tessenderlo raakte zelfs niet aan een puntje op bezoek bij KVK Tienen. Kobe Vande Cauter zorgde op het halfuur voor het enige doelpunt in de wedstrijd.

Zelzate klopte in eigen huis Ninove, Hoogstraten ging winnen op bezoek bij Merelbeke en Dessel Sport klopte OH Leuven B met 4-1. Ook Cercle Brugge B kon geen punten pakken: 1-3 in eigen huis tegen Diegem Sport.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

