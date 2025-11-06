Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond
Foto: © photonews
De Jonge Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd op het WK overtuigend gewonnen. Tegen het nietige Fiji werd het maar liefst 7-0, met René Mitongo als uitblinker dankzij vier doelpunten.

Toch bleef de wedstrijd niet zonder controverse: middenvelder De Wannemacker kreeg in de tweede helft een merkwaardige rode kaart die voor flink wat verbazing zorgde.

Wedstrijd snel beslist en doelpuntenfestival in de maak

België begon furieus aan de partij. Al na vijf minuten krulde Noah Fernandez een vrije trap heerlijk in de verste hoek: 1-0. Drie minuten later verdubbelde Capilla Rivera de score, en nog voor het kwartier stond Mitongo op het juiste moment om de 3-0 binnen te tikken. Fiji wist niet waar het het moest zoeken.

De jonge Duivels bleven gas geven. Loïc Fernandez zorgde met een knappe solo voor de 4-0, waarna Mitongo nog voor het halfuur zijn tweede van de namiddag binnenduwde. De ruststand — 5-0 — sprak boekdelen over het verschil in kwaliteit en intensiteit tussen beide ploegen.

In de tweede helft leek België wat gas terug te nemen, al bleven de kansen komen. Mitongo vervolledigde zijn hattrick na een knappe voorzet van Camara, en tien minuten voor tijd maakte hij er met zijn vierde van de avond 7-0 van. Een klinkende zege, al viel er op het scorebord nog een vreemde noot te noteren.

Niet Khan, maar De Wannemacker rood

Halverwege de tweede helft liep het namelijk even helemaal uit de hand. Na een harde tackle van Fiji-speler Khan zette bondscoach Browaeys de “paarse kaart” in om de VAR te raadplegen. Een procedure die toelaat een fase te herbekijken. Tot ieders verbazing kreeg echter niet Khan, maar De Wannemacker rood.

Volgens de scheidsrechter had de Belgische middenvelder zijn tegenstander een duw in de rug gegeven tijdens de nasleep van het duel. Een onbegrijpelijke beslissing, zeker gezien de veel zwaardere overtreding van Khan net daarvoor. De Wannemacker verliet hoofdschuddend het veld, terwijl Fiji even later zelf met tien kwam te staan na twee keer geel voor Goundar.

Ondanks dat vreemde moment hield België de controle stevig in handen. De ploeg van Bob Browaeys speelde volwassen uit, maar zal zich toch even moeten bezinnen over het verlies van De Wannemacker, want hij is geschorst voor de cruciale match tegen Tunesië.

Toch overheerst de opluchting. Na de nipte nederlaag tegen Argentinië was deze overwinning broodnodig, en dankzij de ruime score blijven de Belgen volledig in de running voor kwalificatie. Alleen die bizarre rode kaart zal nog even blijven nazinderen.

