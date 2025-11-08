Lommel snoept leider Beveren punten af: "Hij ziet altijd dingen die anderen niet zien"

Foto: © photonews

Geen vierde thuisnederlaag op rij voor Lommel SK. In de toegevoegde tijd sleepte verdediger Dries Wouters een punt uit de brand tegen leider SK Beveren: 2-2. De ontlading was groot in het Soevereinstadion, waar het voor het eerst in weken eens meezat.

Lommel leek nochtans op weg naar een nieuwe nederlaag. Na een vroege achterstand verdubbelde ex-Kanarie Abrahams na de rust de score. De reactie kwam van Pelupessy, die zijn fout uit de eerste helft rechtzette met een knap schot in de hoek.

In de slotfase bleef Lommel, ondanks de rode kaart voor Eyoma, druk zetten. De gelijkmaker kwam er in de extra tijd via Wouters, die een geniale ingeving van Mats Seuntjens afrondde. “Ik zag Reyners dribbelen en liep door”, vertelde Wouters aan HBvL. “De bal belandde bij Seuntjens, die altijd dingen ziet die anderen niet zien. Ik moest enkel koel blijven.”

Seuntjens had een geniale ingeving

Met twee assists speelde Seuntjens opnieuw een hoofdrol. De creatieve Nederlander bevestigde nog maar eens zijn waarde voor de ploeg, die met zijn flitsen telkens iets extra’s brengt. “Hij kan altijd iets forceren”, gaf ook Wouters toe. “Dat maakt hem zo belangrijk.”

Voor Beveren betekende het gelijkspel pas het tweede puntenverlies van het seizoen. Voor Lommel voelde het gelijkspel aan als een overwinning. “We pakken met tien man een mooi punt in de laatste seconden”, zei Wouters. “Het zat even tegen, maar dit is verdiend.”

Coach Lee Johnson zag ondanks de 2-2 ook werkpunten. Lommel pakte amper drie punten in de laatste vier wedstrijden. “We hebben veerkracht getoond, maar we moeten nu constanter worden”, klonk het. “Deze mentaliteit willen we elke week zien.”

