Van B-kern naar matchwinnaar voor Beerschot: "Hij zou vertrekken, maar ..."
Foto: © photonews

D'Margio Wright-Phillips is helemaal terug bij Beerschot. Tegen RWDM maakte hij in een invalbeurt van zo'n twintig minuten het winnende doelpunt tegen de Brusselaars. En zo blijft Beerschot meespelen om de prijzen.

Beerschot leek even op weg naar duur puntenverlies op bezoek bij RWDM, onder meer door een gemiste strafschop van Lukas Van Eenoo na een kwartier in de wedstrijd.

Wright-Philips maakt het verschil voor Beerschot

Uiteindelijk liep het echter wel nog goed af. Met dank aan D’Margio Wright-Phillips, die in minuut 70 mocht invallen en zo'n tien minuten later meteen de 0-1 op het bord wist te zetten.

Daardoor pakte Beerschot de drie punten en zijn ze tot op acht punten van leider Beveren genaderd, met ook nog een wedstrijd minder gespeeld die ze later nog kunnen inhalen. Uiteraard was Wright-Philips zelf heel blij en fier met zijn doelpunt en ook tevreden met de drie punten.

Mo Messoudi heel blij voor zijn speler

Ook Mo Messoudi is een gelukkige coach: "Ik ben blij voor die jongen. Hij heeft hier in de B-kern gezeten, is uiteindelijk opnieuw opgevist, maar hij is blijven werken en dat heeft hij nu bekroond met een mooi en belangrijk doelpunt."

"Hij zou normaal gezien vertrekken, maar we hebben hem weer opgepikt omdat hij altijd zijn job is blijven doen bij het tweede elftal. Op training laat hij ook zien dat hij ons echt wel kan helpen. Daardoor is hij een extra mogelijkheid voorin, en die hebben we echt wel nodig", klinkt het in Het Belang van Limburg.

