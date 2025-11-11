Gokschandaal neemt enorme proporties aan: meer dan duizend spelers geschorst, clubvoorzitter gearresteerd

Het Turkse voetbal wankelt onder een ongeziene crisis. In een grootschalig onderzoek naar illegaal gokken zijn acht mensen gearresteerd, waaronder de voorzitter van een club uit de hoogste divisie. Tegelijkertijd werden maar liefst 1.024 spelers door de Turkse voetbalbond (TFF) geschorst.

Volgens de TFF gaat het om een van de grootste schandalen uit de geschiedenis van het Turkse voetbal. Onder de geschorste spelers bevinden zich 27 profs uit de Süper Lig, het hoogste niveau. De bond onderzoekt elk geval afzonderlijk en noemt de situatie “een morele crisis van ongeziene omvang”.

De arrestaties volgden na eerdere sancties tegen 149 scheidsrechters en assistenten die eveneens verdacht worden van gokpraktijken. Het onderzoek bracht aan het licht dat honderden officials gokrekeningen hadden, sommigen met duizenden weddenschappen op eigen wedstrijden.

Duizenden weddenschappen op eigen wedstrijden

Een van de gearresteerden is Murat Özkaya, voorzitter van Eyupspor, dat momenteel zeventiende staat in de Süper Lig. Volgens staatsmedium Anadolu beval een rechtbank zijn aanhouding wegens betrokkenheid bij illegaal gokken. De club zelf heeft voorlopig geen commentaar gegeven.

Ook prominente spelers blijven niet buiten schot. Onder de onderzochten bevinden zich Eren Elmali en Metehan Baltaci van Galatasaray — de ploeg die vorige week nog Ajax versloeg — en Ersin Destanoglu en Necip Uysal van Besiktas. Allen zijn voorlopig naar de tuchtcommissie doorverwezen.

De gevolgen zijn enorm. De TFF heeft beslist de tweede en derde divisie twee weken stil te leggen en vroeg wereldvoetbalbond FIFA om een extra transferperiode. Bondsvoorzitter Ibrahim Haciosmanoglu benadrukt dat Turkije “het morele kompas van het voetbal dringend moet herwinnen”.