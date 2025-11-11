Haaland verbaast met barslechte reputatie: "Ik heb er geen verklaring voor"

Lorenz Lomme
Haaland verbaast met barslechte reputatie: "Ik heb er geen verklaring voor"

Erling Haaland blijft de pannen van het dak spelen dit seizoen. Ook tegen Liverpool stond het Noorse fenomeen opnieuw aan het kanon. Hij verkwanselde echter ook een strafschop, en die misser legt nu een barslechte statistiek bloot.

Haaland was tegen Liverpool opnieuw van groot belang voor Manchester City. De sterke spits opende na een half uur spelen de score met een stevige kopstoot. Nico González en een weergaloze Jérémy Doku zorgden voor de 3-0-eindstand. Haaland zit zo al aan 14 goals in de Premier League dit seizoen.

Kleine domper voor Haaland

De gemiste strafschop van de Noor zorgde voor een heel kleine domper op de feestvreugde. Haaland zit zo aan maar liefst vijf gemiste strafschoppen in zijn laatste twaalf elfmeters.

Slechte cijfers voor een man die de goal blindelings weet staan. Volgens Voetbal International is Haaland zelfs de allerslechtste leerling van de klas in Europa wat spelers met twaalf strafschoppen betreft sinds de start van het seizoen 2024-25.

"Ik denk dat dat iedereen verbaast", citeert VI Noors bondscoach Stale Solbakken "Ik denk dat het hem zelf óók verbaast. Wat er gaande is? Dat moet je hem zelf vragen, daar heb ik geen verklaring voor."

"Maar je zou je ook kunnen focussen op de positieve dingen die hij de laatste tijd laat zien", weigert Solbakken in doemdenken te vervallen. "Als we donderdag een strafschop krijgen, dan denk ik dat hij hem gewoon zal nemen." Noorwegen speelt donderdag thuis tegen Estland en rekent opnieuw op Haaland voor de goals.

