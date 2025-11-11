Messi of Ronaldo: Alderweireld onthult wie de beste is

Lorenz Lomme
| Reageer
Messi of Ronaldo: Alderweireld onthult wie de beste is

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Toby Alderweireld is een van de beste Belgische verdedigers ooit. De ex-Rode Duivel speelde tegen de beste voetballers in de wereld en weet dus maar al te goed waarover hij praat. Ook in het debat Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo.

Alderweireld sloot zijn carrière af bij "zijn" Antwerp, maar speelde natuurlijk ook jarenlang voor Tottenham Hotspur. Bij de Spurs was hij van 2015 tot 2021 een rots in de branding achterin en nam hij het op tegen de beste ploegen van de wereld.

Bij de Radio 1-podcast 'Weet ik veel' praat de ex-voetballer onder meer over de moeilijkste tegenstander tijdens zijn carrière. Daarbij ging het onvermijdelijk over Lionel Messi, voor de velen de absolute GOAT, en Cristiano Ronaldo. Maar wie bezorgde Alderweireld de meeste problemen?

Messi was ongrijpbaar voor Alderweireld

"Ik heb een paar keer tegen Lionel Messi gespeeld. Met de Rode Duivels op het WK in Brazilië en in clubverband tegen Barcelona", zegt Alderweireld. "In het seizoen waarin we de Champions League-finale speelden met Tottenham Hotspur, verloren we in de groepsfase thuis op Wembley met 4-2 van Barcelona."

Alderweireld was onder de indruk. "Messi speelde toen fantastisch. Dat was ongezien", vertelt hij. "Normaal gesproken kon ik het spel heel goed lezen. Ik wist waar de bal zou komen en wat mijn tegenstander ermee zou doen, maar bij Messi lukte me dat totaal niet. Het is ongelooflijk hoe snel hij zijn acties uitvoert."

"En het is niet omdat hij klein is, dat je hem van de bal kunt duwen. Hij staat zo stevig op zijn benen", vervolgt Alderweireld, die duidelijk is. "Ik heb vaak tegen Ronaldo gespeeld in de Champions League. Natuurlijk heb ik enorm veel respect voor hem, maar Messi was voor mij de moeilijkste om te verdedigen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Tottenham
Barcelona
Lionel Messi
Toby Alderweireld
Cristiano Ronaldo

Meer nieuws

Ronaldo zegt wanneer hij met pensioen gaat: "Dat is het juiste moment"

Ronaldo zegt wanneer hij met pensioen gaat: "Dat is het juiste moment"

14:40
Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan

Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan

15:00
Opvallend: deze Belg moet problemen van Lamine Yamal gaan oplossen

Opvallend: deze Belg moet problemen van Lamine Yamal gaan oplossen

13:30
Slecht nieuws over Lamine Yamal: Spaanse voetbalbond is woedend

Slecht nieuws over Lamine Yamal: Spaanse voetbalbond is woedend

12:40
Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar"

Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar"

14:20
4
Guillaume Gillet lyrisch over Anderlecht-pion: "Maakte het leven van Vanaken flink zuur"

Guillaume Gillet lyrisch over Anderlecht-pion: "Maakte het leven van Vanaken flink zuur"

14:00
De 'originele Ronaldo' geeft zijn mening over de GOAT: "Nee, dat is niet Cristiano Ronaldo"

De 'originele Ronaldo' geeft zijn mening over de GOAT: "Nee, dat is niet Cristiano Ronaldo"

09:30
2
Hein Vanhaezebrouck merkt iets op bij Nathan De Cat: "Ongezien!"

Hein Vanhaezebrouck merkt iets op bij Nathan De Cat: "Ongezien!"

13:15
3
Bayern München-voorzitter lyrisch: "Kompany kan een tijdperk inluiden zoals Guardiola"

Bayern München-voorzitter lyrisch: "Kompany kan een tijdperk inluiden zoals Guardiola"

12:20
Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen Analyse

Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen

11:40
3
Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant

Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant

11:51
7
Ex-doelman Anderlecht, KV Mechelen, OH Leuven... loopt nu met enkelband rond

Ex-doelman Anderlecht, KV Mechelen, OH Leuven... loopt nu met enkelband rond

11:20
🎥 Arne Engels tweemaal beslissend in Schotland: en op wat voor manier!

🎥 Arne Engels tweemaal beslissend in Schotland: en op wat voor manier!

11:00
1
Genkie uit beeld verdwenen bij Rode Duivels: "Ik begrijp Rudi Garcia"

Genkie uit beeld verdwenen bij Rode Duivels: "Ik begrijp Rudi Garcia"

10:30
1
Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen"

Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen"

10:00
4
Jeremy Doku haalt Hazard-normen, maar toch nog een serieuze kanttekening: "Dan pas belangrijk in titelrace"

Jeremy Doku haalt Hazard-normen, maar toch nog een serieuze kanttekening: "Dan pas belangrijk in titelrace"

08:40
Analist keek met verbazing naar fase bij Antwerp: "Héél lang geleden dat ik zoiets in eerste klasse zag"

Analist keek met verbazing naar fase bij Antwerp: "Héél lang geleden dat ik zoiets in eerste klasse zag"

09:00
3
🎥 Eenvoudigweg klasse! Pas gepensioneerd, maar Matías Suárez is nog niets van traptechniek verloren

🎥 Eenvoudigweg klasse! Pas gepensioneerd, maar Matías Suárez is nog niets van traptechniek verloren

08:20
1
Dé verrassing van het seizoen bij Anderlecht: "Alles uit het verleden ben ik vergeten"

Dé verrassing van het seizoen bij Anderlecht: "Alles uit het verleden ben ik vergeten"

08:00
1
Gokschandaal neemt enorme proporties aan: meer dan duizend spelers geschorst, clubvoorzitter gearresteerd

Gokschandaal neemt enorme proporties aan: meer dan duizend spelers geschorst, clubvoorzitter gearresteerd

07:40
3
Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen

Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen

07:20
5
Marc Overmars zwaar geraakt: "Doet me heel veel pijn"

Marc Overmars zwaar geraakt: "Doet me heel veel pijn"

07:00
7
Standard zakt opnieuw door de bodem: Guillaume Gillet doet pijnlijke vaststellingen

Standard zakt opnieuw door de bodem: Guillaume Gillet doet pijnlijke vaststellingen

06:30
3
De overvolle ziekenboeg van Ivan Leko, die ootmoedig toegeeft: "Die blessures mijn fout" Analyse

De overvolle ziekenboeg van Ivan Leko, die ootmoedig toegeeft: "Die blessures mijn fout"

06:00
Het waren drukke weken voor KRC Genk: spelers zijn heel duidelijk na gelijkspel in Gent

Het waren drukke weken voor KRC Genk: spelers zijn heel duidelijk na gelijkspel in Gent

23:30
🎥 Fans reageerden verbaasd, maar dit is het echte verhaal achter het afgekeurde STVV-doelpunt

🎥 Fans reageerden verbaasd, maar dit is het echte verhaal achter het afgekeurde STVV-doelpunt

23:00
Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen

Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen

22:30
8
Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt"

Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt"

22:00
5
Nog een international twijfelachtig bij België: Rode Duivel geblesseerd door actie van... mede-Duivel

Nog een international twijfelachtig bij België: Rode Duivel geblesseerd door actie van... mede-Duivel

21:40
1
'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

19:00
1
"Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure

"Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure

21:20
2
Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing

Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing

21:00
4
Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren"

Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren"

10/11
3
Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week

Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week

20:40
3
Dé redder van Dender? "Technisch verfijnd, scorend vermogen, ..."

Dé redder van Dender? "Technisch verfijnd, scorend vermogen, ..."

20:30
2
Groot nieuws voor Charles De Ketelaere: het einde van een hoofdstuk

Groot nieuws voor Charles De Ketelaere: het einde van een hoofdstuk

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 11
Tottenham Tottenham 2-2 Manchester United Manchester United
West Ham Utd West Ham Utd 3-2 Burnley Burnley
Everton Everton 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 2-2 Arsenal Arsenal
Chelsea Chelsea 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Aston Villa Aston Villa 4-0 Bournemouth Bournemouth
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 3-1 Newcastle United Newcastle United
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Brighton Brighton
Manchester City Manchester City 3- Liverpool FC Liverpool FC

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck merkt iets op bij Nathan De Cat: "Ongezien!" H.J. H.J. over Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar" Erwin Wille Erwin Wille over Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing Bork Bork over Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen Impala Impala over Marc Overmars zwaar geraakt: "Doet me heel veel pijn" Dorf Dorf over Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen" aangespoelde aangespoelde over "Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen schuurke38 schuurke38 over Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen Lucky Nilis Lucky Nilis over Genkie uit beeld verdwenen bij Rode Duivels: "Ik begrijp Rudi Garcia" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved