Messi of Ronaldo: Alderweireld onthult wie de beste is

Toby Alderweireld is een van de beste Belgische verdedigers ooit. De ex-Rode Duivel speelde tegen de beste voetballers in de wereld en weet dus maar al te goed waarover hij praat. Ook in het debat Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo.

Alderweireld sloot zijn carrière af bij "zijn" Antwerp, maar speelde natuurlijk ook jarenlang voor Tottenham Hotspur. Bij de Spurs was hij van 2015 tot 2021 een rots in de branding achterin en nam hij het op tegen de beste ploegen van de wereld.

Bij de Radio 1-podcast 'Weet ik veel' praat de ex-voetballer onder meer over de moeilijkste tegenstander tijdens zijn carrière. Daarbij ging het onvermijdelijk over Lionel Messi, voor de velen de absolute GOAT, en Cristiano Ronaldo. Maar wie bezorgde Alderweireld de meeste problemen?

Messi was ongrijpbaar voor Alderweireld

"Ik heb een paar keer tegen Lionel Messi gespeeld. Met de Rode Duivels op het WK in Brazilië en in clubverband tegen Barcelona", zegt Alderweireld. "In het seizoen waarin we de Champions League-finale speelden met Tottenham Hotspur, verloren we in de groepsfase thuis op Wembley met 4-2 van Barcelona."

Alderweireld was onder de indruk. "Messi speelde toen fantastisch. Dat was ongezien", vertelt hij. "Normaal gesproken kon ik het spel heel goed lezen. Ik wist waar de bal zou komen en wat mijn tegenstander ermee zou doen, maar bij Messi lukte me dat totaal niet. Het is ongelooflijk hoe snel hij zijn acties uitvoert."





"En het is niet omdat hij klein is, dat je hem van de bal kunt duwen. Hij staat zo stevig op zijn benen", vervolgt Alderweireld, die duidelijk is. "Ik heb vaak tegen Ronaldo gespeeld in de Champions League. Natuurlijk heb ik enorm veel respect voor hem, maar Messi was voor mij de moeilijkste om te verdedigen."