Thibaut Courtois duikt plots op in Tubeke: speelt hij dan tóch?

Thibaut Courtois duikt plots op in Tubeke: speelt hij dan tóch?
Foto: © photonews
Er was dinsdag meteen een verrassing bij de start van de stage van de Rode Duivels in Tubeke. Tussen de verwachte namen verscheen plots ook Thibaut Courtois... terwijl hij volgens Real Madrid geblesseerd is.

De Rode Duivels komen dinsdag samen in Tubeke om zich voor te bereiden op de twee interlands. Eerst waren het Romeo Vermant, Thomas Meunier, Alexis Saelemaekers, ... Tot er plots een opvallende Duivel arriveerde.

Niemand minder dan Thibaut Courtois kwam aan bij het oefencomplex. Dit verrast velen omdat de doelman van Real Madrid namelijk geblesseerd is volgens zijn eigen club, die rekening houdt met een afwezigheid van zo'n tien dagen, want neerkomt op de volledige interlandperiode.

Komt Courtois dan toch in actie?

En nu komt de vraag: speelt Courtois dan toch mee in het cruciale tweeluik? Wel, hoogstwaarschijnlijk niet. Hoewel Real met de bevestiging kwam van zijn blessure, deelde de KBVB dit zelf nooit mee. Officieel is zijn forfait dus nog niet.

Die officiële bevestiging zal er waarschijnlijk komen nadat de medische staf van de nationale ploeg hem onderzocht heeft. In Frankrijk was er onlangs een soortgelijke situatie met Bradley Barcola, die met zijn MRI-scan in de handen naar het oefencentrum van zijn nationale ploeg trok.

Zo vreemd is de aanwezigheid van Courtois dus niet, als blijft het uiteraard wel opvallend om hem plots te zien verschijnen. En behoudens een grote verrassing speelt hij niet tegen Kazachstan en Liechtenstein.

WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa)
België
Thibaut Courtois

