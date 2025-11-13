Zou hij kunnen verrassen met een vertrek? 'Vincent Kompany op de shortlist van Europese topclub'

Vincent Kompany blijft imponeren bij Bayern München. Zijn ploeg is al maanden ongeslagen, wat niet onopgemerkt blijft in Europa. Volgens The Times staat hij zelfs op een shortlist bij Manchester City.

Vincent Kompany doet het geweldig bij Bayern München. Nadat de Belgische coach afgelopen seizoen kampioen werd met Der Rekordmeister, zet hij dit seizoen een fantastische reeks neer.

Bayern won 16 opeenvolgende wedstrijden, en is nog steeds ongeslagen in alle competities. Dat is toch indrukwekkend, zeker omdat we toch al half november zijn. Andere Europese topclubs kunnen hier niet naast kijken.

En dan komt de vraag: zouden er grote ploegen dromen van Vincent Kompany aan het roer bij hun club? Interesse lijkt er in ieder geval te zijn. Volgens The Times staat hij namelijk op een shortlist van drie namen bij... Manchester City.

Vincent Kompany op de shortlist van Manchester City

Het toonaangevende medium weet dat het tijdperk van Pep Guardiola wel eens ten einde kan lopen bij de Cityzens. De Spanjaard ligt er nog tot juni 2027 onder contract, al is het mogelijk dat hij na dit seizoen al vertrekt.

Maar in dat geval moet City een vervanger hebben klaarstaan, anders zal Guardiola moeten blijven. Naast Kompany denkt de club ook aan Roberto De Zerbi van Marseille en Andoni Iraola van Bournemouth.

Kompany verlengde zijn contract bij Bayern onlangs tot juni 2029. Een vertrek deze zomer lijkt ons dus heel onwaarschijnlijk. Er wordt overigens ook niet verwacht dat Bayern plots instort op sportief vlak. Voor City lijkt de komst van de Belgische coach op dit moment best onhaalbaar, al mogen we nooit nooit zeggen in het voetbal.