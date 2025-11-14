Opvallende keuze: Jonge Duivel verrast en verkiest U21 boven selectie bij de Rode Duivels

Thibaut Courtois is er deze interlandperiode niet bij vanwege een blessure. Mike Penders mocht hem daardoor vervangen, al wou de jonge doelman liever bij de U21 blijven.

Heel wat nationale ploegen komen in actie op korte tijd. De nationale U17 speelt vrijdagnamiddag de 1/16e finales van het WK tegen Portugal. Nadien neemt de U21 het op tegen Oostenrijk, terwijl de Rode Duivels zaterdagnamiddag op Kazachstan spelen.

Bondscoach Gill Swerts moet puzzelen aangezien hij een halve ploeg kwijt is. De nieuwe sportief directeur, Vincent Mannaerts, wil meer focussen op winnen en daardoor krijgt de U21 soms zelfs voorrang op de A-ploeg.

"Het is waar dat er nu, met Vincent Mannaert meer naar het totaalplaatje wordt gekeken en soms beslist wordt dat het beter is om een jonge speler bij de U21 te laten als hij niet veel kans maakt om bij de eerste ploeg te spelen", zegt Swerts bij Het Nieuwsblad.

U21 krijgt de voorkeur van Mike Penders

"Dat helpt wel omdat we met de beloften ook onze doelen hebben, waaronder dus het EK", gaat hij verder. Een speler van de U21 besloot deze interlandperiode zelf om te blijven, ook al kon hij met de Duivels mee om de WK-kwalificatie veilig te stellen.

"Mike Penders had deze week bijvoorbeeld met de Duivels kunnen meegaan na het uitvallen van Thibaut Courtois. Maar hij heeft zelf aangegeven dat hij liever bij de U21 bleef. Dit alles gebeurt in overleg met de staf, Vincent en de spelers", zegt Swerts nog.