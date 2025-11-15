Analisten laten er geen enkele twijfel over bestaan na slechte eerste helft Rode Duivels

Vooraf was iedereen duidelijk bij de Rode Duivels: er waren géén excuses. De eerste helft was echter alles wat we niet wilden zien. Zowel defensief als offensief rommelde het aan efficiëntie. Kazachstan was duidelijk wakkerder dan de Belgen.

De analisten zagen de Rode Duivels een slechte eerste helft spelen. En dus schuwden ze ook de kritiek niet in de studio na de 1-0 na 45 minuten. Dat het beter moet na de rust was duidelijk voor iedereen.

"We moeten streng zijn. Zo mag je niet aan de wedstrijd beginnen. Je geeft een goal weg in cadeauverpakking en je maakt de kansen zelf niet af. Met zo'n prestatie kan je niet naar huis keren", opende Frank Boeckx de debatten bij VTM.

Olivier Deschacht pikte meteen in: "De thuisploeg begon aan de wedstrijd met veel energie en dat leidde ook tot een paar kansjes. Het was een kwartier lang veel te laks, veel te nonchalant, veel te passief."

"Ze lieten Kazachstan te veel voetballen en speelden veel te passief. Ze laten zich gewoon voorbij lopen. Het balverlies van Theate bij de 1-0 is niet te geloven."





Marc Degryse is ook duidelijk: "Het moet scherper bij het afwerken."