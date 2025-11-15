Niemand komt in de buurt: de fabelachtige reeks van Rode Duivels gaat voorlopig verder

De Rode Duivels zijn in Kazachstan. Daar kunnen ze zaterdagnamiddag officieel de kwalificatie voor het WK 2026 gaan binnenhalen. Het zou al het zesde grote toernooi op rij zijn dat de Belgen gaan halen.

De Rode Duivels zijn er al sinds het WK 2014 opnieuw bij. Bovendien hebben ze de voorbije jaren ook heel goede kwalificaties neergezet, te beginnen met die campagne richting het WK 2014.

De laatste keer dat de Belgen nog eens een WK- of EK-kwalificatiewedstrijd verloren? Dat is ook alweer van juni 2015 geleden, toen verloren werd op bezoek bij Wales, al langer dan vandaag een zwart beest voor de Rode Duivels.

Op weg naar het WK 2018 werd 28 op 30 gepakt en dus niet verloren, op weg naar het WK 2022 met 20 op 24 ook niet en tot dusver werd ook nog niet verloren op weg naar het WK 2026.





Rode Duivels zijn al 46 wedstrijden ongeslagen

Onderweg naar het EK 2020 was er zelfs een perfect rapport met 30 op 30, onderweg naar het EK 2024 een eveneens knappe 20 op 24. En zo blijven de Belgen een knap rapport voorleggen.

In totaal gaat het over 46 wedstrijden waarin de Belgen ondertussen ongeslagen zijn. Daarin werden liefst 39 overwinningen geboekt. Geen enkel ander land komt zelfs maar in de buurt van ons land.