Acht jaar later keren de Rode Duivels terug naar Luik: alleen deze speler blijft nog over

De Rode Duivels sluiten dinsdag hun "tour door België" af met een wedstrijd op Sclessin. Een langverwachte terugkeer, acht jaar na hun laatste passage.

Als er één positief punt is aan deze wisselvallige WK-kwalificatiecampagne, dan is het wel dit: voor het eerst in lange tijd trokken de Rode Duivels weg uit hun Brusselse thuishaven en gingen ze het hele land rond om hun fans te ontmoeten.

Vooral het verlaten van het verouderde Koning Boudewijnstadion en de kille sfeer van het Heizelplateau deed deugd. Omdat het dossier van een nieuw nationaal stadion muurvast zit, werd dit een typisch Belgisch compromis: als het stadion niet naar de Duivels komt, dan trekken de Duivels naar het stadion.

Sclessin wacht er al lang op

De interlands in Genk, Gent en Anderlecht waren stuk voor stuk een schot in de roos. Eindelijk weer een volle meezinger bij het volkslied, eindelijk voelden de spelers de steun van dichtbij. En dinsdag, ondanks de tegenvaller in Astana en de bescheiden tegenstander, wordt het ongetwijfeld opnieuw feest in Luik.

Sclessin heeft er bovendien acht jaar op moeten wachten. De laatste keer dat de Rode Duivels er speelden, was in 2017 – tegen een nog kleinere tegenstander dan Liechtenstein: Gibraltar. Toen eindigde het duel op indrukwekkende wijze met 9-0. Wie weet herhaalt de geschiedenis zich dinsdag.





De basiself vat bijna perfect een van de grote thema’s van deze kwalificatiecampagne samen: de generatiewissel en het verstrijken van de tijd. Zaterdag in Astana stond geen enkel lid van de gouden generatie nog op het veld. En dinsdag in Luik zou er wel eens geen enkele speler meer kunnen overblijven die zowel toen als nu aan de aftrap stond… tenzij.

Nu Courtois, Meunier, De Bruyne en Lukaku geblesseerd zijn en Carrasco niet werd opgeroepen, blijft er eigenlijk maar één mogelijkheid over – en die is symbolisch: Axel Witsel, die in 2017 nog titularis was op het middenveld. Toen beleefde hij een bewogen avond: hij scoorde een schitterend doelpunt met een omhaal, maar werd ook van het veld gestuurd, zijn tweede en voorlopig laatste rode kaart bij de nationale ploeg.

Zelfs op de bank is de vergelijking tussen 2017 en 2025 haast onmogelijk: enkel Youri Tielemans maakt nog deel uit van de selectie. De afwezigheid van Michy Batshuayi, het andere kind van Sclessin, is extra pijnlijk, want het is maar de vraag of hij ooit nog de kans krijgt om "thuis" te spelen. De anderen hebben ofwel hun interlandcarrière beëindigd, of lijken ver verwijderd van een comeback bij de Rode Duivels.

De Rode Duivels in 2017 tegen Gibraltar:​

Courtois / Carrasco - Vertonghen - Kompany - Alderweireld - Meunier / Witsel - Hazard- De Bruyne / Mertens - Lukaku

Banc: Mignolet, Casteels, Vermaelen, Ciman, J.Lukaku, Dendoncker, T. Hazard, Tielemans, Defour, Dembélé, Benteke, Batshuayi