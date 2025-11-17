De reden van zijn afwezigheid: Duitse international gearresteerd met illegale wapens

Onlangs werd Karim Adeyemi betrapt met een illegaal vuurwapen in zijn bezit. Daardoor ontbreekt hij in de selectie van Die Mannschaft voor de interlandbreak van november. De aanvaller van Borussia Dortmund is wel op vrije voeten, maar kreeg een zware geldboete opgelegd.

Karim Adeyemi beleeft geen topseizoen bij Borussia Dortmund. De rechtsbuiten maakte drie goals en gaf drie assists in 14 wedstrijden dit seizoen.

Normaal zouden zulke prestaties voldoende zijn om opnieuw opgeroepen te worden voor de Duitse nationale ploeg, waarvoor hij al 11 keer uitkwam. Dat was in oktober nog het geval, maar de 23-jarige speler ontbreekt deze keer in de selectie voor de interlandbreak van november.

Karim Adeyemi in bezit van illegale wapens

Volgens informatie van Kicker en BILD, twee gerenommeerde Duitse kranten, is het echter geen sportieve reden die bondscoach Julian Nagelsmann ertoe bracht hem niet op te roepen. Adeyemi kreeg eind oktober namelijk een gerechtelijke veroordeling.

De Dortmund-speler werd tegengehouden terwijl hij illegale wapens bij zich had. In zijn auto werden een boksbeugel en een stroomstootwapen gevonden. Een overtreding waarvoor maximaal drie jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Adeyemi komt er een stuk beter vanaf.

Hij is vrij, maar moest wel een boete van 450.000 euro betalen. Volgens BILD verklaarde Julian Nagelsmann op de persconferentie dat zijn dossier "na de interlandbreak" door de Duitse voetbalbond zal worden bekeken.