🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

België staat voor zijn wedstrijd van de waarheid: alleen winst tegen Liechtenstein is acceptabel. Ondanks de vele blessures rekenen de Rode Duivels op een overtuigende afsluiter in Sclessin.

België staat voor de wedstrijd van de waarheid. Tegen Liechtenstein kan er maar beter gewonnen worden op Sclessin, want dan zijn de Rode Duivels helemaal zeker van hun WK-deelname.

Het kan op papier nog foutlopen, maar daar gelooft eigenlijk niemand in. Tegen Liechtenstein moet gewoon een ruime zege volgen, dat is het minste wat we mogen verwachten, zeker na de wedstrijd tegen Kazachstan (1-1).

KDB in the building

Onze nationale ploeg mist heel wat sterkhouders, denk maar aan Romelu Lukaku, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Ze zijn allemaal geblesseerd, maar toch zullen ze allemaal de Duivels wel volgen.

De Bruyne zelfs van heel dichtbij. De aanvallende middenvelder is buiten strijd met een hamstringblessure aan zijn rechterbeen. Hij werd onlangs geopereerd en begon aan zijn revalidatie.

De Belgische voetbalbond deelde op Instagram beelden van zijn bezoek aan de nationale ploeg, op Sclessin. De Bruyne is aanwezig en sprak zijn ploegmaats kort voor de wedstrijd.