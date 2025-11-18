Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maarten Vandevoordt werd door Rudi Garcia tegen Liechtenstein naar de tribune verwezen, in het voordeel van Mike Penders. Een louter symbolische keuze?

Sinds Roberto Martínez de gewoonte invoerde om bij elke interlandperiode steevast vier doelmannen op te roepen, duikt telkens dezelfde vraag op: wat is daar eigenlijk het nut van? Het antwoord kregen we van zijn opvolgers, die de traditie gewoon voortzetten: het blijkt vooral handig op training.

Maar soms laat het ook iets zien over de hiërarchie onder de doelmannen. Een hiërarchie die lange tijd nauwelijks relevant was: je had Thibaut Courtois… en de rest. En vooral: jarenlang was Simon Mignolet de onbetwiste nummer twee.

Wie volgt Sels en Lammens op?

Voor het eerst sinds Courtois' debuut bij de Rode Duivels is de toekomst op die positie een stuk minder duidelijk. De breuk tussen de Madrileen en Domenico Tedesco gaf Koen Casteels even hoop, maar hij haakte uiteindelijk zelf af. En Matz Sels, eveneens 33, zal logischerwijs niet lang meer doorgaan nadat Courtois stopt, áls hij zelf überhaupt nog lang verder doet.

En daarachter? Geen paniek: talent genoeg. België heeft op die positie altijd ruim gezeten. Maar wie wordt uiteindelijk de volgende nummer één? Op dit moment is de duidelijke nummer drie, en waarschijnlijk snel nummer twee, Senne Lammens. Hij start ook tegen Liechtenstein.

Maarten Vandevoordt kreeg bij zijn debuut een torenhoge status: hij werd in Genk naar voren geschoven als een enorm talent, was een zekerheid bij de beloften en schoof daarna door naar de A-kern. Maar zijn doorbraak in de Bundesliga laat enorm lang op zich wachten: nog geen enkele competitiewedstrijd dit seizoen.

Op zijn 23ste heeft hij intussen een grote achterstand op Lammens… en werd hij nu zelfs naar de tribune gestuurd ten voordele van Mike Penders, die wél speelt bij RC Strasbourg. Dat maakt hem op papier de vijfde doelman van de Rode Duivels zodra Courtois terug is (en als Penders niet bij de U21 zit). Niet bepaald bemoedigend, met het WK in zicht, waar Garcia opnieuw vier doelmannen zal meenemen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Liechtenstein nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Liechtenstein

Meer nieuws

LIVE: Drie goals in vier minuten: ook De Ketelaere doet er nog eentje bij Live

LIVE: Drie goals in vier minuten: ook De Ketelaere doet er nog eentje bij

22:01
Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

21:40
Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

21:20
🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

20:40
Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

20:20
Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

17:00
Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

16:30
Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

22:00
Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

19:00
Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

15:30
15
Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan

Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan

14:20
1
Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's

Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's

13:30
2
Veel wijzigingen en verrassingen? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein

Veel wijzigingen en verrassingen? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein

13:00
1
Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein

Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein

15:00
6
Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

21:00
Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels

Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels

14:40
5
Steven Defour weet aan wie Koni De Winter een voorbeeld moet nemen: "Dan was je je knieschijf kwijt"

Steven Defour weet aan wie Koni De Winter een voorbeeld moet nemen: "Dan was je je knieschijf kwijt"

11:20
Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers

Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers

11:00
12
Opvallende aanwezig op training bij STVV

Opvallende aanwezig op training bij STVV

19:40
Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

18:40
2
Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

19:20
1
Liechtenstein-kapitein: "De bazen knijpen een oogje dicht als het voor de nationale ploeg is"

Liechtenstein-kapitein: "De bazen knijpen een oogje dicht als het voor de nationale ploeg is"

10:00
LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans

LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans

09:15
Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

18:00
Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

18:20
'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

17:40
2
Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien

Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien

11:40
17
Marbella FC komt met meer nieuws over blessure van Zinho Vanheusden

Marbella FC komt met meer nieuws over blessure van Zinho Vanheusden

17:20
🎥 Zulte Waregem reageert op de goede cijfers en is ambitieus

🎥 Zulte Waregem reageert op de goede cijfers en is ambitieus

17:10
Absurd probleem voor Rode Duivel: teammanager U17 moest vanuit België met zijn schoenen overvliegen

Absurd probleem voor Rode Duivel: teammanager U17 moest vanuit België met zijn schoenen overvliegen

07:40
17
Kan hij de situatie nog wel keren? Dit zijn de eerste woorden van Clement als Norwich-coach

Kan hij de situatie nog wel keren? Dit zijn de eerste woorden van Clement als Norwich-coach

16:00
OFFICIEEL: Philippe Clement begint aan loodzware reddingsoperatie bij Norwich City, dit zijn de details

OFFICIEEL: Philippe Clement begint aan loodzware reddingsoperatie bij Norwich City, dit zijn de details

13:47
Nederlanders hebben kritiek na... penalty die ze kregen: "Daarom bloedhekel aan de VAR"

Nederlanders hebben kritiek na... penalty die ze kregen: "Daarom bloedhekel aan de VAR"

12:20
2
'Ex-speler OH Leuven moet na zwaar ongeval extra straffen vrezen'

'Ex-speler OH Leuven moet na zwaar ongeval extra straffen vrezen'

13:15
Club Brugge-fans zwaar getroffen: Champions League-duel wordt plots verplaatst

Club Brugge-fans zwaar getroffen: Champions League-duel wordt plots verplaatst

12:40
6
Nicolas Raskin kijkt uit naar grootse terugkeer in Luik en... beschermt de wankelende bondscoach

Nicolas Raskin kijkt uit naar grootse terugkeer in Luik en... beschermt de wankelende bondscoach

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-0 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 3-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 1-0 Denemarken Denemarken
België België 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 1-1 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 0-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 0-0 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 3-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 0-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over België - Liechtenstein: 6-0 Andreas2962 Andreas2962 over Wilmots wordt op handen gedragen bij Standard: "En dat terwijl een Waal eigenlijk negatief ingesteld is" Stefaan_82 Stefaan_82 over Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt Canard-i Canard-i over Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen Vital Verheyen Vital Verheyen over Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren Vital Verheyen Vital Verheyen over Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved