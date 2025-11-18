Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

Maarten Vandevoordt werd door Rudi Garcia tegen Liechtenstein naar de tribune verwezen, in het voordeel van Mike Penders. Een louter symbolische keuze?

Sinds Roberto Martínez de gewoonte invoerde om bij elke interlandperiode steevast vier doelmannen op te roepen, duikt telkens dezelfde vraag op: wat is daar eigenlijk het nut van? Het antwoord kregen we van zijn opvolgers, die de traditie gewoon voortzetten: het blijkt vooral handig op training.

Maar soms laat het ook iets zien over de hiërarchie onder de doelmannen. Een hiërarchie die lange tijd nauwelijks relevant was: je had Thibaut Courtois… en de rest. En vooral: jarenlang was Simon Mignolet de onbetwiste nummer twee.

Wie volgt Sels en Lammens op?

Voor het eerst sinds Courtois' debuut bij de Rode Duivels is de toekomst op die positie een stuk minder duidelijk. De breuk tussen de Madrileen en Domenico Tedesco gaf Koen Casteels even hoop, maar hij haakte uiteindelijk zelf af. En Matz Sels, eveneens 33, zal logischerwijs niet lang meer doorgaan nadat Courtois stopt, áls hij zelf überhaupt nog lang verder doet.

En daarachter? Geen paniek: talent genoeg. België heeft op die positie altijd ruim gezeten. Maar wie wordt uiteindelijk de volgende nummer één? Op dit moment is de duidelijke nummer drie, en waarschijnlijk snel nummer twee, Senne Lammens. Hij start ook tegen Liechtenstein.





Maarten Vandevoordt kreeg bij zijn debuut een torenhoge status: hij werd in Genk naar voren geschoven als een enorm talent, was een zekerheid bij de beloften en schoof daarna door naar de A-kern. Maar zijn doorbraak in de Bundesliga laat enorm lang op zich wachten: nog geen enkele competitiewedstrijd dit seizoen.

Op zijn 23ste heeft hij intussen een grote achterstand op Lammens… en werd hij nu zelfs naar de tribune gestuurd ten voordele van Mike Penders, die wél speelt bij RC Strasbourg. Dat maakt hem op papier de vijfde doelman van de Rode Duivels zodra Courtois terug is (en als Penders niet bij de U21 zit). Niet bepaald bemoedigend, met het WK in zicht, waar Garcia opnieuw vier doelmannen zal meenemen.