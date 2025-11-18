Ongelooflijke statistieken, maar... "Ik ga de Champions League moeten winnen om de Gouden Bal te krijgen"

Harry Kane blijft een van de meest productieve spitsen van zijn generatie, zowel in Engeland als in de Bundesliga. Toch weet de Engelse captain dat doelpunten alleen niet volstaan om de Ballon d'Or te winnen, ongeacht hoe indrukwekkend zijn cijfers zijn.

Kane gaf eerlijk toe dat zelfs een historisch seizoen met recordaantallen goals geen garantie biedt op de prestigieuze prijs. “Ik zou 100 doelpunten kunnen maken dit seizoen… en toch waarschijnlijk niet winnen als ik de Champions League of het WK niet pak", zei hij.

De boodschap van Kane weerspiegelt een duidelijke trend: individuele onderscheidingen worden steeds vaker gekoppeld aan collectieve successen. Hoe absurd zijn doelpuntenstatistieken ook zijn, zijn kansen hangen af van wat Bayern München en het Engelse nationale team presteren.

Eén van de favorieten voor Champions League-winst

Toch blijft Kane ambitieus en gelooft hij dat zijn ploeg, onder leiding van Vincent Kompany, serieus kan meedoen om de Champions League. “Je moet deze trofeeën winnen. Als je kijkt naar ons seizoen tot nu toe, zitten we in uitstekende vorm. We behoren tot de favorieten om de Champions League te winnen", aldus Kane.

Bayern heeft een explosieve selectie opgebouwd en Kane vormt het centrale speerpunt van hun aanval. Zijn doelpunteninstinct is echter geen garantie voor de ultieme roem. Zo'n trofee heeft hij trouwens nog niet in zijn prijzenkast staan.

De spits beseft dat hij een uitzonderlijke goalgetter is, maar dat statistieken alleen niet volstaan. Zijn echte uitdaging ligt in het winnen van grote prijzen, zowel in Europa met Bayern als mogelijk op het volgende WK met Engeland.