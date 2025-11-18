Veel wijzigingen en verrassingen? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein

De laatste kwalificatiewedstrijd voor de Rode Duivels vindt dinsdagavond plaats in Sclessin, waar ze Liechtenstein ontvangen. Dit is de vermoedelijke elf die Rudi Garcia zou kunnen opstellen.

België mag zich dinsdagavond geen misstap veroorloven. Dinsdagavond tegen Liechtenstein moeten de Rode Duivels hun kwalificatie veiligstellen voor een zevende groot toernooi op rij: het WK 2026.

Bondscoach Rudi Garcia liet eerder al verstaan dat hij verschillende wijzigingen zal doorvoeren ten opzichte van de wedstrijd van zaterdag in Astana. In doel bijvoorbeeld, bij afwezigheid van Thibaut Courtois, krijgt hij de kans om zijn vervangers te testen: Matz Sels en Senne Lammens. Omdat Sels zaterdag speelde, zou de nieuwe doelman van Manchester United dinsdag wel eens zijn eerste cap bij de nationale ploeg kunnen verdienen.

Maar we moeten opletten: Garcia zei ook dat Tielemans ging spelen tegen Kazachstan, om hem dan toch op de bank te zetten. Ook op de rechterflank wordt gewisseld. Timothy Castagne en Thomas Meunier delen die positie meestal, en aangezien Meunier geschorst was in Kazachstan, lijkt het logisch dat hij nu aan de aftrap verschijnt.

Raskin in eigen huis, rust voor Doku?

Centrale verdedigers Koni De Winter en Arthur Theate, die zaterdag nog in de fout gingen, zullen wellicht behouden blijven, aangezien ze de toekomst vertegenwoordigen en ervaring van iemand als Brandon Mechele hier niet noodzakelijk is. Linksback Maxim De Cuyper, licht geblesseerd maar hersteld, vervangt waarschijnlijk Joaquin Seys.





Op het middenveld is er minstens één wijziging: Amadou Onana verliet de selectie met een blessure, waardoor Nicolas Raskin zijn kans krijgt als verdedigende middenvelder, in zijn eigen Sclessin. Youri Tielemans, terug uit blessure, keert vermoedelijk terug in de basis, naast Hans Vanaken, die zich ontpopt tot de vaste vervanger van Kevin De Bruyne.

Jérémy Doku heeft al enorm veel minuten gemaakt dit seizoen, zowel bij club als land. Een rustbeurt dinsdag zou dus geen verrassing zijn. Diego Moreira zou hem kunnen vervangen. Op rechts lijkt een basisplaats voor Alexis Saelemaekers logisch, na de bleke prestatie van Leandro Trossard in Astana.

Voorin zal Rudi Garcia waarschijnlijk opnieuw op Charles De Ketelaere rekenen, wiens profiel het dichtst aanleunt bij dat van Lukaku. Toch krijgen Loïs Openda en misschien zelfs Roméo Vermant wellicht ook wat speelminuten.

De vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels:

Lammens – Meunier, De Winter, Theate, De Cuyper – Raskin, Tielemans, Vanaken – Saelemaekers, Moreira, De Ketelaere.