Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

De Rode Duivels werken dinsdag hun laatste kwalificatiewedstrijd af tegen Liechtenstein. Ze staan nog niet zeker op het WK, maar normaal mag er niets meer mislopen. Toch zorgt de basiself voor heel wat vragen.

De Rode Duivels spelen dinsdag hun laatste WK-kwalificatiewedstrijd van de campagne tegen Liechtenstein. Het is meteen ook een heel belangrijke, want ze zijn nog steeds niet geplaatst. Al kan er eigenlijk niets meer mislopen.

Er is geen enkel excuus om niet met ruime cijfers te winnen van de dwergstaat. Meer dan de helft van de bevolking van Liechtenstein zou in Sclessin passen.

Waarom Maxim De Cuyper niet in de basis, of Joaquin Seys?

Bondscoach Rudia Garcia maakte zijn opstelling bekend en besloot om vijf wijzigingen door te voeren. Doelman Senne Lammens zal zijn eerste minuten maken.

Verder komt Tielemans in de ploeg, net als Alexis Saelemaekers. Achteraan zien we nog twee nieuwe namen: Brandon Mechele en Thomas Meunier.





Aan de andere flank start Timothy Castagne. Veel fans vragen zich af waarom Garcia voor deze twee flankverdedigers kiest. Met Joaquin Seys en Maxim De Cuyper zitten namelijk twee heel beloftevolle spelers op de bank.

Seys heeft zich al meer dan genoeg bewezen bij Club en speelt daar ook Champions League-voetbal. De Cuyper speelt in de Premier League bij Brighton, waar hij de bank afwisselt met basisplaatsen. Het is nu ook niet dat de Duivels de ervaring van Castagne en Meunier nodig hebben tegen Liechtenstein.

CASTAGNE OVER MDC OR SEYS 😭😭😭😭 — mauro⛲️ (@lilmauro7k) November 18, 2025

Tegen Liechtenstein nog steeds met Castagne en Meunier spelen, ni te geloven — Franz Deckendauer (@FranzDeckendaue) November 18, 2025