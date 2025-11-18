Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

Kees Smit blijft indruk maken in Nederland én daarbuiten. De 19-jarige middenvelder van AZ staat bovenaan de verlanglijstjes van verschillende Europese topclubs, en nu mengt ook Manchester United zich nadrukkelijk in de strijd.

Eén van de grootste jonge talenten uit het Nederlandse voetbal luistert naar de naam Kees Smit. De 19-jarige middenvelder van AZ staat al bij heel wat ploegen uit de Europese top op het verlanglijstje.

Zo zouden onder meer Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München en Liverpool al interesse tonen in hem. Volgens TEAMTalk zou Liverpool deze winter al willen toeslaan om de concurrentie voor te zijn.

Manchester United wil de strijd aangaan voor Kees Smit

Daar is ook coach Arne Slot fan van Smit. Hij kent de middenvelder nog van zijn periode bij AZ. Maar volgens Caught Offside mengt nu een andere grote Premier League-club zich in de strijd.

Manchester United zou hem namelijk ook op het verlanglijstje hebben gezet. De hoofdtalentscout van United, Christopher Vivell, zou doorduwen voor het dossier. Bij The Red Devils zou hij ploegmaat van Senne Lammens kunnen worden.

In totaal kwam Smit al 50 keer uit voor de A-ploeg van AZ, op zijn 19e. Hij was al goed voor vier doelpunten en leverde zes assists af. Bij ESPN liet hij onlangs al vallen dat FC Barcelona zijn favoriete club is...