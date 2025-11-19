Ajax dreigt Belgische diamant te verliezen: 'Mokio staat open voor interesse uit Engeland en Duitsland'

De contractbesprekingen tussen AFC Ajax en Jorthy Mokio zitten muurvast. Meer zelfs: onze landgenoot lijkt niet van plan om nog lang in Amsterdam te vertoeven.

AFC Ajax probeert al een poosje het contract van Jorthy Mokio open te breken. De huidige overeenkomst loopt tot medio 2027.

De contractonderhandelingen lopen allesbehalve vlot. Meer zelfs: het ziet ernaar uit dat onze landgenoot Amsterdam deze zomer zal verlaten.

Aanslepende onderhandelingen

Eerder kwamen Ajax en Mokio er niet uit over de verloning. Het gat tussen wat de Amsterdammers willen geven en wat de 17-jarige middenvelder wil krijgen is te groot.

Sky Sports weet dat Mokio ondertussen aan het twijfelen is geslagen over zijn toekomst bij Ajax. Vooral de sportieve crisis in Amsterdam baart de éénvoudig Rode Duivel zorgen.

Verhuis naar Engeland op Duitsland?

Het helpt Ajax evenmin dat er kapers op de kust zijn. Manchester United, Newcastle United en Eintracht Frankfurt polsten via tussenpersonen al bij (de entourage van) Mokio. En onze landgenoot ziet er verhuis naar Engeland of Duitsland zitten…