Arsenal-ster laat er geen twijfel over bestaan: "Deze Rode Duivel moeilijkste om tegen te spelen"
Gevraagd naar welke speler hem de meeste problemen heeft bezorgd in de Premier League, was Eberechi Eze heel duidelijk in zijn antwoord. De aanvallende middenvelder van Arsenal koos namelijk voor ... Kevin De Bruyne.

Maar waarom vindt hij KDB dan zo indrukwekkend? "Ik ga zeggen Kevin De Bruyne. Spelen zoals hij speelde, doen wat hij deed voor zo'n lange tijd... ja, niet makkelijk."

Kevin De Bruyne, een speciale speler

"Je voelt dat hij een denker is van een zeer hoog niveau. Het is het soort speler waar ik al bewondering voor heb sinds ik jong ben, dus duidelijk een speciale speler," gaf Eze toe aan de microfoon van Goal.

KDB is een speler zoals geen ander volgens hem: "Hij is waarschijnlijk de speler tegen wie je opkijkt en denkt: 'Hij heeft al oplossingen voor problemen die ik hem nog niet eens heb gesteld'. Het is een uitzonderlijke kerel."

Vele duels tussen KDB en Eze

De twee mannen zijn elkaar vaak tegengekomen toen Eberechi Eze nog bij Crystal Palace speelde. Tussen 2020 en 2025 kon de Engelse international meerdere keren de Rode Duivel op zijn pad tegenkomen.

Nu hij naar Italië is vertrokken, zal Kevin De Bruyne de Engelse speler niet snel opnieuw tegenkomen. Tenzij België tegen Engeland speelt of Napoli Arsenal in de Champions League treft. Al moet De Bruyne dan natuurlijk eerst fit worden.

