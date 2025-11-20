Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

De Rode Duivels zijn er komende zomer bij op het WK in de Verenigde Staten, VS en Mexico. En dat is iets waar we met recht en reden fier mogen op zijn.

België eindigde als groepswinnaar in een poule met Wales, Noord-Macedonië, Kazachstan en Liechtenstein. Met andere woorden: bij de loting verwachtte niemand moeilijkheden.

Het werd uiteindelijk een kwalificatiecampagne die voor de nodige bezorgdheden heeft gezorgd. De Rode Duivels waren nooit de absolute heerser in hun groep. Meer zelfs: oktober jongstleden diende zich zelfs even aan als cruciaal voor de WK-ambities.

Zevende kwalificatie op een rij

En toch mogen we fier zijn op de kwalificatie. De Rode Duivels zijn er voor de zevende keer op rij bij op een groot toernooi. Sinds het WK in 2014 heeft België geen enkele eindronde gemist.

En dat mag een prestatie genoemd worden. Twee recente voorbeelden? Nederland was er twee keer niét bij. Italië moet zich ook deze keer via de barrages over De Grote Plas voetballen.

Gaan de Rode Duivels naar het WK mét of zonder Rudi Garcia aan het roer?

Desalniettemin ligt er héél véél werk op de plank om op het WK geen figurantenrol te spelen. En zal dat WK er eentje zijn met of zonder Rudi Garcia aan het roer? Dat komen we wellicht héél snel te weten.