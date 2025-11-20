Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

Thibaut Courtois miste de interlands door een blessure, maar zijn afwezigheid zorgde voor heel wat reacties. De doelman van Real Madrid legt nu uit waarom hij geen risico wilde nemen.

Thibaut Courtois was er de afgelopen week niet bij tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels. De doelman van Real Madrid kampte met een blessure waar hij zo'n tien dagen rust voor nodig had. Ongeveer zo lang als de interlandperiode dus.

Niet iedereen was zo overtuigd van zijn blessure, waardoor er ook heel wat kritiek op kwam. Bij de Spaanse radiozender 'Cadena Cope' liet hij zich uit over de situatie. "Ik wilde dus vooral geen langdurige blessure oplopen", zei hij er volgens HLN.

Thibaut Courtois was verrast over de reacties

"Dat mijn afhaken ophef veroorzaakte in België, verbaasde me dan ook. Als er competitiematchen met Real Madrid waren geweest, had ik ook niet gespeeld", ging Courtois verder.

Op het WK zal hij er uiteraard wel bij zijn, en voor de oefenwedstrijden in maart ook, behoudens een nieuwe blessure. "Ik geniet ervan om voor de nationale ploeg te spelen en dat wil ik zoveel mogelijk doen."



Lees ook... Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid›

Omdat Courtois even rust heeft genomen, is hij nu wel opnieuw fit bij Los Blancos. Zondagavond staat hij normaal gezien gewoon weer in doel voor de uitwedstrijd tegen Elche.