Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

De Rode Duivels blijven defensief zoeken. Tijdens de laatste interlandbreak vielen vooral de fouten van De Winter en Theate op. Hein Vanhaezebrouck schuift zelf een opvallende verdedigende kern naar voren voor het WK.

De Rode Duivels kennen al langere tijd problemen achteraan. In de defensie loopt het vaak mis, dat was deze interlandperiode niet anders. Koni De Winter stelde enorm teleur terwijl Arthur Theate een grote blunder beging.

Hein Vanhaezebrouck heeft een duidelijk beeld van welke centrale verdedigers hij zou meenemen naar het WK. "Mechele, Debast en Theate, omdat die twee laatsten het vaakst hebben samengespeeld", opent hij bij Het Nieuwsblad.

"Puur defensief is Theate misschien wel onze beste verdediger, maar de transmissie van zijn kopje naar zijn voeten is niet altijd perfect. Ik stel ook de vraag: wie is nu de leider? In die zin heb ik keuzes gemaakt voor jongens die de rol kunnen vervullen."

Geen Ngoy en De Winter

"De man met de meeste kwaliteit aan de bal en in de organisatie is Matte Smets", gaat hij verder. Vanhaezebrouck zou Ngoy en De Winter niet selecteren, en geeft daar ook een reden voor.

"Dat zijn jongens die zich alleen op de bal focussen, Smets houdt zich ook bezig met de ploeg te organiseren. Hij kan de linies breken met een pass, een diagonale pass trappen. Dat kunnen al die mannen die er nu staan veel minder."

Als laatste noemt hij Axel Witsel, die met zijn ervaring van grote waarde kan zijn. "De Bruyne en Courtois kunnen al eens kribbig uit de hoek komen en dan kan Witsel de bemiddelaar zijn. Hij is het cement."