Waarom koos Philippe Clément niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

Waarom koos Philippe Clément niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?
Word fan van Norwich City! 10

Philippe Clement, de nieuwe trainer van Norwich City, heeft meerdere aanbiedingen naast zich neergelegd om voor een avontuur in Engeland te kiezen. Zo toonde ook Ajax onlangs nog interesse in hem.

Philippe Clement is sinds het einde van zijn passage bij Glasgow Rangers vrij geweest, maar heeft nu weer een job gevonden. De 51-jarige Belg, die drie keer kampioen werd in eigen land (twee keer met Club Brugge, één keer met Genk), is de nieuwe trainer van Norwich City.

Het wordt een stevige uitdaging, want de Canaries staan voorlaatste in de Championship, met slechts negen punten uit vijftien wedstrijden. Zijn eerste opdracht is duidelijk: Norwich uit de gevarenzone krijgen. Daarvoor moet hij een kloof van vier punten goedmaken op Oxford United, de eerste ploeg boven de degradatiestreep.

Philippe Clement wees meerdere aanbiedingen af

Hoewel Clement nog altijd een behoorlijke reputatie heeft in Europa, ondanks mindere periodes bij Monaco en Rangers, verbaasde hij toch door voor een club in zo’n moeilijke sportieve situatie te kiezen. Zijn assistent Stephan Van der Heyden, die mee naar Engeland trekt, gaf bij Sporza meer uitleg.

"Ik weet dat het financiële ook niet het belangrijkste is voor Philippe. Er waren aanbiedingen uit Saudi-Arabië, Qatar en Japan, maar hij moet ook overtuigd zijn van het sportieve om iets neer te kunnen zetten", klinkt het.

Onlangs probeerde ook Ajax hem aan te trekken, hoewel de sportieve situatie daar minder slecht is dan bij Norwich, loopt het er niet goed. "Geen idee. Philippe heeft er wel over gesproken, maar ik weet niet of dat echt heel concreet was. Zelf ben ik ervan overtuigd dat het niet het moment is om naar Ajax te gaan. Ik denk dat er daar te veel onzekerheid is, ook binnen het bestuur", aldus Van der Heyden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Norwich City
Philippe Clement

Meer nieuws

WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

10:30
Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

10:00
Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

09:30
1
Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

09:00
3
Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

08:40
7
Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

08:20
Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

08:00
2
Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

07:40
Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

07:20
1
Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

07:00
Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

06:30
1
KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

23:30
Hoe kwam Hans Vanaken bij Lokeren en Club Brugge terecht: "Op dat moment was enkel Charleroi geïnteresseerd"

Hoe kwam Hans Vanaken bij Lokeren en Club Brugge terecht: "Op dat moment was enkel Charleroi geïnteresseerd"

23:00
Opvallend gerucht in Italië: 'Napoli haalde De Bruyne om... opvolger van Conte te plezieren'

Opvallend gerucht in Italië: 'Napoli haalde De Bruyne om... opvolger van Conte te plezieren'

22:30
Vincent Euvrard maakt zelf de balans na zijn komst bij Standard: "Ik wist op voorhand dat hier veel werk was"

Vincent Euvrard maakt zelf de balans na zijn komst bij Standard: "Ik wist op voorhand dat hier veel werk was"

22:00
Ajax dreigt Belgische diamant te verliezen: 'Mokio staat open voor interesse uit Engeland en Duitsland'

Ajax dreigt Belgische diamant te verliezen: 'Mokio staat open voor interesse uit Engeland en Duitsland'

21:40
7
Deze 19-jarige jongeman zal twee keer nadenken vooraleer hij Noa Lang nog eens zal bedreigen

Deze 19-jarige jongeman zal twee keer nadenken vooraleer hij Noa Lang nog eens zal bedreigen

21:20
Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

21:00
Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan

Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan

20:40
5
Karim Benzema hint op spectaculaire terugkeer naar Europa: "Tegen hem zou ik nooit nee zeggen"

Karim Benzema hint op spectaculaire terugkeer naar Europa: "Tegen hem zou ik nooit nee zeggen"

20:20
Van Frans paniekvoetbal tot (géén) achterpoortjes: 'DAZN kan Belgisch televisiecontract niét opzeggen'

Van Frans paniekvoetbal tot (géén) achterpoortjes: 'DAZN kan Belgisch televisiecontract niét opzeggen'

20:00
3
Achter de schermen bij het vertrek van Vandenhaute bij Anderlecht: Niet alleen Coucke wou banden verbreken

Achter de schermen bij het vertrek van Vandenhaute bij Anderlecht: Niet alleen Coucke wou banden verbreken

19:40
2
Louis van Gaal doet héél pijnlijk boekje open over 'zijn' Ajax: "Er wordt niét naar me geluisterd"

Louis van Gaal doet héél pijnlijk boekje open over 'zijn' Ajax: "Er wordt niét naar me geluisterd"

19:20
Genegeerd in 2022, nu heeft De Ketelaere een duidelijk doel voor 2026

Genegeerd in 2022, nu heeft De Ketelaere een duidelijk doel voor 2026

19:00
Garcia, Tedesco en Martinez versus de pers: en wat als ze niet helemaal ongelijk hadden?

Garcia, Tedesco en Martinez versus de pers: en wat als ze niet helemaal ongelijk hadden?

18:40
8
Goudklompje KV Mechelen schittert op WK U17

Goudklompje KV Mechelen schittert op WK U17

18:30
Jan Mulder ziet het WK niet zitten: "Dubieus spektakel"

Jan Mulder ziet het WK niet zitten: "Dubieus spektakel"

18:20
Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

18:00
Welke Rode Duivel verdient het meest? Verrassing op de eerste plaatsen

Welke Rode Duivel verdient het meest? Verrassing op de eerste plaatsen

17:40
4
Vincent Kompany wilde wel héél bijzondere speler in huis halen

Vincent Kompany wilde wel héél bijzondere speler in huis halen

16:30
"Ik wilde naar Zulte Waregem": toenmalig speler Anderlecht rakelt verhaal op uit het verleden

"Ik wilde naar Zulte Waregem": toenmalig speler Anderlecht rakelt verhaal op uit het verleden

17:20
'Club Brugge herhaalt interesse in opvallende speler die ooit nog 30 miljoen euro waard was'

'Club Brugge herhaalt interesse in opvallende speler die ooit nog 30 miljoen euro waard was'

17:00
1
Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

16:00
Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties

Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties

16:15
'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust'

'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust'

15:30
3
Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen" Analyse

Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen"

14:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 16
Preston North End Preston North End 21/11 Blackburn Blackburn
Bristol City Bristol City 22/11 Swansea Swansea
Coventry City Coventry City 22/11 West Bromwich West Bromwich
Charlton Athletic Charlton Athletic 22/11 Southampton Southampton
Derby County Derby County 22/11 Watford Watford
Oxford Utd Oxford Utd 22/11 Middlesbrough Middlesbrough
Ipswich Town Ipswich Town 22/11 Wrexham Wrexham
QPR QPR 22/11 Hull City Hull City
Leicester City Leicester City 22/11 Stoke City Stoke City
Birmingham City Birmingham City 22/11 Norwich City Norwich City
Portsmouth Portsmouth 22/11 Millwall Millwall
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 23/11 Sheffield United Sheffield United

Nieuwste reacties

Negenduuzend Negenduuzend over Ajax dreigt Belgische diamant te verliezen: 'Mokio staat open voor interesse uit Engeland en Duitsland' Negenduuzend Negenduuzend over Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg André Coenen André Coenen over Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026 -URKO -URKO over Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move Bork Bork over Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse Bork Bork over Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK Bork Bork over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Bork Bork over Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan J K J K over Garcia, Tedesco en Martinez versus de pers: en wat als ze niet helemaal ongelijk hadden? DJAMBO DJAMBO over Done deal: Standard plukt pion met verleden bij Zulte Waregem weg bij Dender Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved