Waarom koos Philippe Clément niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

Philippe Clement, de nieuwe trainer van Norwich City, heeft meerdere aanbiedingen naast zich neergelegd om voor een avontuur in Engeland te kiezen. Zo toonde ook Ajax onlangs nog interesse in hem.

Philippe Clement is sinds het einde van zijn passage bij Glasgow Rangers vrij geweest, maar heeft nu weer een job gevonden. De 51-jarige Belg, die drie keer kampioen werd in eigen land (twee keer met Club Brugge, één keer met Genk), is de nieuwe trainer van Norwich City.

Het wordt een stevige uitdaging, want de Canaries staan voorlaatste in de Championship, met slechts negen punten uit vijftien wedstrijden. Zijn eerste opdracht is duidelijk: Norwich uit de gevarenzone krijgen. Daarvoor moet hij een kloof van vier punten goedmaken op Oxford United, de eerste ploeg boven de degradatiestreep.

Philippe Clement wees meerdere aanbiedingen af

Hoewel Clement nog altijd een behoorlijke reputatie heeft in Europa, ondanks mindere periodes bij Monaco en Rangers, verbaasde hij toch door voor een club in zo’n moeilijke sportieve situatie te kiezen. Zijn assistent Stephan Van der Heyden, die mee naar Engeland trekt, gaf bij Sporza meer uitleg.

"Ik weet dat het financiële ook niet het belangrijkste is voor Philippe. Er waren aanbiedingen uit Saudi-Arabië, Qatar en Japan, maar hij moet ook overtuigd zijn van het sportieve om iets neer te kunnen zetten", klinkt het.

Onlangs probeerde ook Ajax hem aan te trekken, hoewel de sportieve situatie daar minder slecht is dan bij Norwich, loopt het er niet goed. "Geen idee. Philippe heeft er wel over gesproken, maar ik weet niet of dat echt heel concreet was. Zelf ben ik ervan overtuigd dat het niet het moment is om naar Ajax te gaan. Ik denk dat er daar te veel onzekerheid is, ook binnen het bestuur", aldus Van der Heyden.