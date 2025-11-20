Wat een complimenten alweer voor Vincent Kompany: coryfee roert zich

Foto: © photonews

Ulrich Hoeneß is een boormalig speler van Bayern München gedurende negen seizoenen en huidig lid van de 'Raad van toezicht'. Hij heeft zich uitgesproken over de geweldige seizoenstart van het door Vincent Kompany getrainde team. Mét lof voor de coach, uiteraard.

Ulrich 'Uli' Hoeneß is uiteraard blij om te zien dat Bayern zo goed aan het seizoen is begonnen: "We zijn natuurlijk heel, heel blij met wat we zien. Ik heb altijd gezegd dat wanneer je een team hebt waar je echt tevreden mee bent, je eindelijk kunt ontspannen en van de wedstrijd kunt genieten op de tribunes."

Aan het begin van dit seizoen heeft de Beierse club een ongelooflijke start gemaakt met zestien overwinningen op rij, voordat ze hun eerste gelijkspel moesten incasseren tijdens hun laatste wedstrijd op 8 november.

Heel veel lof voor Vincent Kompany vanuit Bayern München

Ulrich Hoeneß is bewonderend over Vincent Kompany in Bild: "Ik heb onlangs Vincent Kompany ontmoet voor een diner en ik zei tegen hem: 'Vroeger, rond de 80e minuut, hoopten we dat de wedstrijd snel zou eindigen. En nu, rond de 80e minuut, denken we: 'Ik hoop dat ze nog lang doorgaan, want het is echt een plezier'."

"De spelers hebben plezier. De supporters hebben plezier. En wij op de tribunes hebben ook plezier. En dat is eigenlijk de ideale situatie op dit moment, precies zoals we ons FC Bayern willen voorstellen," voegt hij eraan toe.

Met Vincent Kompany praat je eindelijk echt over voetbal

Vincent Kompany zorgt ervoor dat Bayern zich alleen hoeft te focussen op voetbal: "Hij heeft enkele voordelen (ten opzichte van zijn voorgangers, red.). Bijvoorbeeld, als journalist moet je weer werken. De vorige trainers gaven je altijd genoeg stof om wekenlang over te debatteren."

"Dat is niet het geval met hem, want hij wil over voetbal praten, en dat is een goede zaak voor het hele FC Bayern," besluit hij. Ulrich Hoeneß is een grote naam in het Duitse voetbal. Hij speelde gedurende negen seizoenen bij Bayern tussen 1970 en 1979. In 239 wedstrijden scoorde hij 86 doelpunten.

