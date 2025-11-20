WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

België is gekwalificeerd voor het WK 2026, dat komende zomer plaatsvindt in Noord-Amerika. Het zou kunnen dat de Rode Duivels hun wedstrijden spelen terwijl het bij ons nacht is.

Dankzij de verwachte maar overtuigende zege tegen Liechtenstein is België officieel geplaatst voor het WK 2026. Vanaf nu gaat alle aandacht naar de loting.

Die vindt plaats op 5 december in het Kennedy Center in Washington (18 uur). Dan weten we niet alleen wie de tegenstanders van de Rode Duivels worden, maar ook op welke uren ze zullen spelen en met welk tijdsverschil ze te maken krijgen.

Wedstrijden van de Duivels midden in de Belgische nacht?

Behalve de laatste groepsmatchen heeft de FIFA bevestigd dat er geen wedstrijden gelijktijdig zullen worden gespeeld. Er zijn vijf tijdsloten voorzien en hoewel ze nog niet officieel bevestigd zijn, zouden ze er als volgt uitzien: 19.00 uur, 22.00 uur, 1.00 uur, 4.00 uur en 7.00 uur (Belgische tijd).

Eén zaak staat vast: een team verandert tijdens de groepsfase niet van tijdzone. Daarom is het gunstig voor België om in een poule terecht te komen die op de oostkust van de Verenigde Staten wordt gespeeld.

In dat geval is de kans groot dat de wedstrijden van de Rode Duivels bij ons in de avond plaatsvinden (19.00 of 22.00 uur), wat overeenkomt met daguren in de VS. Maar als België op de westkust wordt ingedeeld, is de kans groot dat de matchen voor de Belgische fans ’s nachts zullen worden gespeeld.