Het rommelt bij Belgische profclub: "Polemiek hoort niet thuis in een club"

Bij Sporting Lokeren is het de laatste weken wat aan het rommelen. De club staat amper elfde in de Challenger Pro League en moet tot op heden vooral naar beneden kijken in plaats van naar boven. En ook extra-sportief is er wel een en ander te doen rond de club.

Een paar weken geleden gaf Karel Fraeye er de brui aan bij Lokeren. De Sportief Directeur wilde niet langer verder werken en zette een aflopend contract vroeger stop.

Polemiek hoort niet thuis binnen een club

Lokeren heeft Arnar Vidarsson op het verlanglijstje gezet om over te nemen. Fraeye zelf reageerde dit weekend voor het eerst en was daarin streng voor de CEO.

Voorzitter Hans Van Duysen is in Gazet van Antwerpen duidelijk over de zaak: "In elke organisatie werken mensen nu eenmaal beter samen met de ene dan met de andere. Meestal blijft dat intern. Nu wordt het opgeblazen tot een polemiek, en dat hoort niet thuis in onze club."

Het degelijke werk van Lokeren

"Onze kracht is stabiliteit, niet impulsiviteit. We moeten eraan werken om alle neuzen in dezelfde richting te zetten want het mag niet blijven spoken binnen de club."

Lees ook... Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliekOok Aimé Anthuenis reageerde in de krant: "Onder Hans Van Duysen werd een faillissement afgewend en twee keer gepromoveerd. De trainerskeuzes, zoals Hans Cornelis en Stijn Vreven, waren goed. Alles bij elkaar vind ik dat er degelijk werk geleverd wordt."

