Na ontslag bij Gent: 'Arnar Vidarsson in beeld bij deze Belgische profclub'

Anderhalve maand geleden eindigde het huwelijk tussen KAA Gent en zijn Technisch Directeur Arnar Vidarsson. Nu zou de IJslander naar een andere Belgische club kunnen, want Lokeren heeft hem op het verlanglijstje gezet.

Sporting Lokeren heeft een nieuwe Sportief Directeur nodig. Het denkt daarbij volgens Gazet van Antwerpen aan Arnar Vidarsson als mogelijke nieuwe pion. Tot een overeenkomst zijn beide partijen wel nog niet gekomen volgens de krant.

Karel Fraeye nam ontslag bij Lokeren

De IJslander is al in vele functies actief geweest bij de Waaslanders. Hij was er ooit speler en kwam daarna terug als assistent-trainer en was zelfs even T1 ad interim.

En dus denken ze bij Lokeren in hem nu de ideale opvolger te zien voor Karel Fraeye. Die had een aflopend contract, maar gaf er twee weken geleden zelf de brui aan bij Lokeren.

Trekt Arnar Vidarsson nu naar Lokeren?

Vidarsson zelf is sinds eind september op de markt, nadat hij bij KAA Gent werd ontslagen. Of het sportieve project van het nummer elf uit de Challenger Pro league hem genoeg zal aanspreken? Dat zal nog moeten blijken.

Ook op financieel gebied is er nog geen overeenkomst tussen Vidarsson en Lokeren. De 47-jarige IJslander is wel vrij en kan dus meteen aan de slag, wat voor beide partijen een pluspunt kan zijn.