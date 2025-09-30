Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat

KAA Gent is de laatste weken sportief aan een revival bezig. Extra-sportief is er dan weer beslist om afscheid te nemen van Arnar Vidarsson. De IJslandse Manager Sports is zo na anderhalf jaar alweer aan het einde gekomen van zijn verbintenis.

"KAA Gent heeft beslist om de samenwerking met Arnar Vidarsson te beëindigen. De club wil Arnar uitdrukkelijk bedanken voor zijn inzet en professionaliteit, zowel in zijn rol als Manager Sports sinds mei 2024, als eerder als coach van Jong KAA Gent."

"Afgelopen maand werd de organisatiestructuur van onze club hertekend. Voor Arnar werd daarbij gezocht naar een geschikte rol binnen het sportieve departement. Na een verdere evaluatie is nu beslist om toch afscheid te nemen", aldus KAA Gent op haar webstek.

"De club wil graag zijn blijvend respect betuigen aan Arnar Vidarsson. We wensen Arnar het allerbeste in de toekomst", zijn ze duidelijk bij De Buffalo's.

De voorbije maanden had Michel Louwagie al wat meer zeggenschap gekregen binnen KAA Gent en werd ook een nieuwe structuur op poten gezet.

Een aantal transfers onder Vidarsson - denk aan onder meer zijn landgenoot Gudjohnsen - brachten niet het verhoopte resultaat. Dat lijkt hem nu de kop te hebben gekost.