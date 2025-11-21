Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek
Foto: © photonews

Bij Sporting Lokeren is het de laatste weken wat aan het rommelen. De club staat amper elfde in de Challenger Pro League en moet tot op heden vooral naar beneden kijken in plaats van naar boven. En ook extra-sportief is er wel een en ander te doen rond de club.

Anderhalve maand geleden eindigde het huwelijk tussen KAA Gent en zijn Technisch Directeur Arnar Vidarsson. Nu zou de IJslander naar een andere Belgische club kunnen, want Lokeren heeft hem op het verlanglijstje gezet.

Moeilijke samenwerking bij Lokeren

Bij Lokeren zien ze in hem de ideale opvolger voor Karel Fraeye. Die had een aflopend contract, maar gaf er drie weken geleden zelf de brui aan bij Lokeren.

“Binnen de sportieve cel — met Ahmet Turk, Stijn Vreven en mezelf — liep het optimaal, maar we werden geregeld teruggefloten”, sakkert Karel Fraeye nu in Gazet van Antwerpen. “Dat de voorzitter soms onze kant koos en bepaalde transfers toch goedkeurde, zorgde voor ademruimte, maar structureel bleven de spanningen met één persoon te groot.”

Waar zijn er geen discussies?

Die persoon? Dat zou CEO Thomas Bernaert moeten zijn. Fraeye is scherp over de zaak en spreekt over verregaande meningsverschillen. Voor hem was het dan ook genoeg geweest, want hij stond niet meer achter de manier van samenwerken.

Bernaert zelf reageerde ook in de krant: “Ik ga niet in op beschuldigingen. We gaan hier geen ja-neespelletje van maken. Dat Karel Fraeye nu natrapt, vind ik jammer. Hij was een jaar bij ons. Natuurlijk waren er discussies, maar waar zijn die er niet?"

