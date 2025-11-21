Na de lofzang van coryfee heeft Vincent Kompany dit te zeggen

Bayern ontvangt Freiburg voor de elfde speeldag van de Bundesliga deze zaterdag. Vincent Kompany sprak tijdens de persconferentie voorafgaand aan deze ontmoeting. Hij had het daar ook over de vele lof die hij kreeg.

Het was een ideaal moment voor Vincent Kompany om de balans van de ziekenboeg op te maken: "Wat betreft Manuel Neuer moeten we het even aanzien. Hij was een beetje ziek. Ik hoop dat hij vandaag weer aan de training kan deelnemen."

Veel lof, maar Kompany blijft kalm

"Serge Gnabry zal waarschijnlijk niet beschikbaar zijn. Hij heeft iets gevoeld na zijn terugkeer van het nationale team. Misschien is hij terug voor de wedstrijd na die tegen Freiburg. Joshua Kimmich zal er morgen zeker bij zijn. Hiroki Itō keert terug in de groep."

Vincent Kompany ontving onlangs lof van Uli Hoeneß. Hij uitte zich hierover: "Perfectie bestaat niet. Zelfs als alles goed gaat, wil je altijd meer, dat zal nooit veranderen. Ik ga op dezelfde manier om met complimenten als met kritiek."

Vincent Kompany wil supersterk zijn aan het einde van het seizoen

"Ik focus me op de volgende wedstrijd", benadrukt hij. "We hebben een goed gevoel in de club, ook qua sfeer. Ik wil mijn werk doen, de jongens motiveren en ervoor zorgen dat ze de juiste beslissingen nemen. Alles kan gebeuren tijdens een wedstrijd, maar ik heb vertrouwen in ons vermogen om steeds te slagen."

Lees ook... 🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training›"We hebben dit seizoen al gelijkgespeeld. We hebben de laatste wedstrijd niet gewonnen, dat zijn we niet vergeten, het is geen perfect seizoen. Het is altijd belangrijk om sterk te zijn aan het einde van het seizoen. Dit is bonus, we willen nog sterker zijn aan het einde van het seizoen."