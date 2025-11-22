Ajax grijpt plots in met zijn Belgische talenten: supporters begrijpen er helemaal niets meer van

Ajax grijpt plots in met zijn Belgische talenten: supporters begrijpen er helemaal niets meer van
Foto: © photonews

Jorthy Mokio duikt opnieuw op in de spotlights. Terwijl Manchester United aan zijn mouw trekt en zijn toekomst bij Ajax onzeker oogt, verraste de club vrijdag met een opvallende keuze: Mokio startte plots in de basis bij Jong Ajax.

Jorthy Mokio staat op het verlanglijstje van Manchester United. De 17-jarige Belg hoopt dat de volgende stap snel komt, en zijn wens kan dus al sneller dan verwacht in vervulling gaan.

Het is geen geheim meer dat Mokio niet zoveel vertrouwen lijkt te hebben in het sportieve project van Ajax. Maar heeft Ajax nog wel vertrouwen in hem? Vrijdagavond werden de fans plots verrast.

Mokio en Bounida bij Jong Ajax

Mokio stond, samen met Rayane Bounida, plots in de basis bij Jong Ajax. Bounida leek zich bij de A-kern te gaan voegen, maar moet nu weer een stapje terugzetten, al kan hij op deze manier wel minuten maken.

Mokio speelt op zijn beurt al een heel seizoen bij de A-ploeg. Het is pas zijn tweede wedstrijd bij Jong Ajax dit seizoen. Dit is toch een heel opvallende keuze van de staf, aangezien het niet met ritme te maken heeft. Mokio speelde nog met de Belgische U17 op het WK in Qatar.

Lees ook... 'Manchester United wil na Senne Lammens dit Belgisch supertalent strikken'Owen Wijndal en Lucas Rosa zijn niet helemaal fit, waardoor het nog meer vraagtekens oproept. Fans reageerden in ieder geval heel verbaasd op sociale media. Jong Ajax verloor uiteindelijk met 1-3 van Eindhoven.

Volg Ajax - Excelsior live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

