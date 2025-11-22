Boskamp hard voor bondscoach Garcia: "Dan ben je een klein kind"

De Rode Duivels mogen naar het WK in Canada, de VS en Mexico. Toch was er deze week allerminst een hoerastemming in de Belgische pers. Dat bondscoach Rudi Garcia onder meer een interview aan Gilles De Bilde weigerde was pijnlijk.

De Rode Duivels wisten zich door een 7-0 overwinning tegen Liechtenstein vlot te plaatsen voor het WK. Achteraf wilde Rudi Garcia geen interview geven aan Gilles De Bilde en praatte hij over 'fake news'.

Garcia is en blijft een mannetje aldus Boskamp

Op die manier ontstond er toch een relletje, waar diverse analisten zich over uitlieten. De vraag is verder ook of Garcia de goede man is om ons ook op het WK te begeleiden.

Ook Johan Boskamp heeft zijn analyse losgelaten op de zaak: "Garcia is en blijft een mannetje. Dat had je moeten weten toen je hem aanstelde. Overal waar Garcia trainer is geweest, heeft hij bonje gemaakt", klinkt het in Het Belang van Limburg.

Met Garcia naar het WK als het aan Boskamp ligt

Dat Radja Nainggolan - die onder Garcia speelde bij AS Roma - geen fout woord kan zeggen over Garcia is volgens Boskamp wel een goed teken. En dus zou hij Garcia ook als bondscoach naar het WK laten gaan. Het zou ook niet goed zijn voor Vincent Mannaert om hem nu te ontslaan.

Het weigeren van een interview? Daar is Boskamp duidelijk over: "Dat had ie niet moeten doen, nee. Daar moet je als trainer boven staan. Je mag denken wat je wil van journalisten, maar je moet ze als bondscoach wel te woord staan. Anders ben je een klein kind. Kritiek hoort bij de job. Dat moet je gewoon aanvaarden. Zeker als bondscoach."