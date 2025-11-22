Challenger Pro League: Kortrijk sluipt dichter bij Beveren, RSCA Futures speelt gelijk

Ook de Challenger Pro League trekt zich dit weekend opnieuw op gang na de interlandbreak. Zaterdag kwam KV Kortrijk in actie tegen SK Lommel. Ook Jong KAA Gent, Jong Genk en de RSCA Futures moesten aan de bak.

Kortrijk had uiteraard gezien dat leider SK Beveren vrijdag punten had laten liggen door 1-1 gelijk te spelen tegen KAS Eupen. De Kerels konden de kloof herleiden tot twee punten, en die opdracht hadden ze goed begrepen.

Van Landschoot zorgde meteen na de aftrap al voor de 1-0. Lommel reageerde echter meteen met een goal van Seuntjens. Na drie minuten stond het zo al 1-1. KVK ging echter rusten met een voorsprong na een doelpunt van Ambrose: 2-1.

Kortrijk duwt door naar 4-2

Ambrose zorgde voor het uur ook voor de 3-1. Wedstrijd gespeeld zou je denken, maar Ruyssen zorgde met een owngoal voor een spannende slotfase. In de extra tijd nam Afolabi alle twijfels weg met de 4-2.

KVK sluipt zo tot op twee punten van SK Beveren en heeft nog een wedstrijd minder gespeeld. Jong KAA Gent speelde dan weer gastheer voor Jong Genk. Het werd een brilscore in de Arteveldestad, waardoor Gent nu zevende is. Genk is dertiende.

De derde wedstrijd op zaterdag was een duel tussen de RSCA Futures en RFC Seraing. Het werd een doelpuntenrijke pot voetbal, die op 2-2 eindigde. Voor RSCA Futures scoorden Ntanda en N'dao. Voor Les Métallos stonden Ba en Akpa-Chukwu aan het kanon. We vinden beiden ploegen terug op de veertiende en vijftiende plek.