De trein nog niet op de rails: Pocognoli krijgt pijnlijke 4-1 om de oren met Monaco

Sébastien Pocognoli staat sinds kort aan het hoofd van de Franse topclub AS Monaco. Onze landgenoot moet de Monegasken opnieuw naar de top brengen in de Ligue 1, maar zaterdag liepen ze tegen een zware nederlaag aan.

Pocognoli verruilde Union SG niet zo lang geleden in voor Zuid-Frankrijk. Na een legendarische titel met de Brusselaars wilde de voormalige Rode Duivel zijn geluk beproeven bij onze zuiderburen. Daar kent hij voorlopig wisselend succes.

Rennes smeert Monaco 4-1 aan

Pocognoli en Monaco trokken zaterdag naar het veld van subtopper Stade Rennes. Het werd een wedstrijd om snel te vergeten voor Pocognoli en de zijnen, die na twintig minuten op achtervolgen aangewezen waren na een goal van Aït Boudlal.

Het ging daarna van kwaad naar erger voor Monaco. Camara, Embolo en Blas (strafschop) diepten uit tot 4-0. Ondertussen werden de bezoekers tot tien man herleid na een rode kaart voor Zakaria.

De 4-1 van Biereth was niet meer dan een doekje voor het bloeden. In de stand springt Rennes over Monaco naar de vijfde plaats. Monaco vinden we terug op plek acht.

Een lichtpuntje voor Pocognoli was het heroptreden van Paul Pogba. Die zat niet zo lang geleden een dopingschorsing uit en tekende deze zomer voor Monaco. De voormalige wereldkampioen mocht in de slotfase invallen.